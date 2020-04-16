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ماذا قدم لؤلؤة مدريد قبل انتقاله المنتظر للدوري الإنجليزي؟

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:34 م
اتليتكو مدريد
اتليتكو مدريد
كشفت تقارير صحفية عديدة أن توماس بارتي نجم أتليتكو مدريد الإسباني قريبا للغاية من الانتقال لأرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونستعرض أبرز أرقام توماس بارتي قبل انتقال المحتمل إلى الدوري الإنجليزي وتحديدا من بوابة أرسنال:

توماس بارتي من مواليد 13 يونيو لعام 1993 يبلغ عمره (26 عامًا)، انضم لصفوف أتليتكو مدريد عام 2011، ولعب ضمن فريق الشباب بالنادي، قبل أن يتم تصعيده لفريق الرديف موسم 2012 / 2013، ولعب معه 33 مباراة بواقع 2458 دقيقة ، وسجل 4 أهداف وحصل على 9 انذارات، وتعرض للطرد مرتين.

انتقل "بارتي" إلي نادي ريال مايوركا على سبيل الإعارة في يوليو لعام 2013، واستمر معه موسم واحد، وشارك في 38 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 3062 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدفين، وحصل على 11 انذار، وتعرض للطرد مرتين، قبل عودته للأتليتي مجددًا في يونيو 2014.

قرر نادي أتليتكو مدريد إعارة "بارتي" مجددًا ولكن هذه المرة إلي نادي ألميريا ولعب معه موسم 2014 / 2015، وخاض مع الفريق 32 مباراة، وسجل 4 أهداف، وحصل على 14 انذارًا، وبلغ دقائق اللعب الفعلية له 2458 دقيقة.

بعد انتهاء إعارته إلي ألميريا عاد إلي أتليتكو مدريد وانضم للفريق الأول بالنادي موسم 2015 / 2016، وشارك معه في 174 مباراة في مختلف البطولات، بواقع 10863 دقيقة لعب، وسجل 15 هدفا، وصنع 12 هدفا، وحصل على 41 انذارًا، وتعرض للطرد مرة وحيدة، وحصل معه على بطولتين الدوري الأوروبي ، وكأس السوبر الأوروبي.

وفي الموسم الحالي، شارك "بارتي" في 35 مباراة مع الأتليتي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2859 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع هدف وحيد.

أما عن مسيرته الدولية مع منتخب غانا خاض توماس بارتي 26 مباراة دولية، سجل 9 أهداف، وصنع هدفين.

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رياضة توماس بارتي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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