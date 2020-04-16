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مشاهدات عالية لإعلان مسلسل ياسمين صبري وأحمد مجدي "فرصة تانية"

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:40 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
الفجر الفني

من خلال الحساب الخاص بالمنتج تامر مرسي - شركة سينرجي، تم إطلاق الإعلان الدعائي لمسلسل فرصة ثانية والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020 .

 

وحقق البرومو مشاهدات عالية ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجمة ياسمين صبري، وأحمد مجدي وأيتن عامر، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

 

يأتي ذلك بعد مرور أيام على بث مباشر ظهر من خلاله أحمد مجدي على حسابه الرسمي على انستجرام، للتواصل مع جمهوره وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الوضع الحالي بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، حيث وصف الوضع بكونه فرصة للكوكب وللطبيعة لنمنحهما بعضاً من الراحة، وفرصة لنا أيضاً لكي نهدأ ونتمكن من العثور على شغفنا الخاص واكتشاف مجالات جديدة.

 

ورداً على أسئلة متابعي البث المباشر، تحدث مجدي عن دوره في مسلسل فرصة ثانية، حيث أشار إلى كونه أحد أصعب الأدوار التي قام بها على الإطلاق؛ وبأنه أهم محطات مشواره الفني، كما أعرب عن سعادته بالعمل مع ياسمين صبري وبالتناغم الكبير بينهما على الشاشة.

 

كما أبدى متابعو البث إعجابهم الكبير بشخصية شادي التي يجسدها مجدي بمسلسل الآنسة فرح. وعن أعماله الفنية القادمة، أشار مجدي إلى أنه يعمل على مشاريع أفلام، من بينها طلعت حرب 2، حظر تجول، والغراب الذي يعد التجربة الإخراجية الثانية له بعد لا أحد هناك.

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