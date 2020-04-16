'الصحفيين': تلقينا شكاوى ضد سلسلة مقالات وسيبحثها المجلس

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تلقيه عدة شكاوى من زملاء صحفيين للتحقيق فيما ورد بسلسلة مقالات منشورة مؤخرًا بإحدى الصحف الخاصة، وذلك بالعمود اليومي، والموقع شخصية مجهولة الهوية باسم "نيوتن"، ويحمل عنوان: "استحداث وظيفة".





وأكد المجلس في بيان له، أنه سيتخذ كل الإجراءات الرسمية والقانونية بشأن هذه الشكاوى، والنظر في البت لتحويلها للجنة التحقيق النقابية بعد مناقشتها في اجتماع المجلس القادم وموافقته، طبقًا لقانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.





وكان قد قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، استدعاء الممثل القانوني لإحدى الصحف الخاصة، وكاتب مقال "وجدتها" الموقع باسم "نيوتن"؛ وذلك للتحقيق فيما نُشر في عدة مقالات على مدار أربعة أيام متتالية، وتحمل مطالبات بعزل محافظة سيناء عن مصر، واختيار حاكم خاص بها، وتدويلها وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية، وقرر المجلس فتح تحقيق فيما نُشر.





وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد عقدت اجتماعًا، أمس، ناقشت خلاله تقارير لجنة الرصد التي أكدت أن المقالات المذكورة التي نُشرت على الجريدة الورقية، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للجريدة، تحمل مطالبات تخالف الدستور بعزل سيناء عن مصر، وتعيين حاكم خاص بها، مما يهدد الأمن القومي المصري.



