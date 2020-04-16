أحمد فتحي يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم "عفريت في أجازه"

يشارك الفنان أحمد فتحي، في فيلم "عفريت في أجازه" للنجم محمد ثروت المتوقع طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر أو عيد الأضحى المقبل.

كشف "فتحي" عن شخصيته في العمل بأنه يظهر كضيف شرف إلا وهو أحد الأصدقاء المقربين للعفريت.

أضاف فتحي بأنه طوق النجاة للفنان محمد ثروت والذي يدله علي لغز وخيط مفتاح براءته من الجريمة التي يتورط فيها.

تدور أحدث العمل في إطار كوميدي، حيث يلعب الفنان محمد ثروت خلال أحداث العمل شخصية "ديلر" مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل، ومع تطور الأحداث يتم اتهامه في جريمة قتل، وهو الأمر الذى يدفعه لمحاولة إثبات براءته، وبالتزامن مع ذلك ينوي التوبة عن الأمور الذي كان يفعلها في السابق، ليكون شخصًا سوياً.

جدير بالذكر بأن فيلم "عفريت في أجازة " يتضمن نخبه من النجوم هم الفنان محمد ثروت ، بيومى فؤاد ، أسماء أبو اليزيد ، محمد سلام ، محمد جمعة ، محمود حافظ ، هدي مجد وغيرهم من النجوم وعدد من ضيوف الشرف ونذكر منهم الفنان أحمد فتحي ، أحمد فهمي ، مصطفي خاطر وغيرهم وهو من انتاج شركة سينرجي فيلمز وإخراج ياسر هويدي.

علي الجانب الأخر أوشك النجم أحمد فتحي علي الإنتهاء من تصوير دورة والوصول إلى "كلاكيت" الفركش للعمل ككل في فيلم " الغسالة " قريباً والمتوقع عرضه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر أو عيد الأضحى المقبل والذي تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والخيال العلمى بشكل لايت وغيرها .

جدير بالذكر بأن فيلم "الغسالة" يتضمن كوكبة من النجوم إلا وهم الفنان أحمد حاتم ، هنا الزاهد ، محمود حميدة ، أحمد فتحى ، محمد سلام ، شرين رضا ، طاهر أبو ليلة وآخرين وهو من إنتاج ثلاثة شركات إلا وهم شركة سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية ومن سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

يذكر أن أخر الأعمال السينمائية للفنان أحمد فتحي والذي عرض في أواخر العام الماضي فيلم "الطيب والشرس واللعوب" وهو من بطولة مي كساب ، أحمد فتحي ، بيومي فؤاد ، محمد سلام ، طارق الأبياري ، حسام داغر ، ياسر الطوبجي ، عمرو وهبه وغيرهم من النجوم وهو من قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا ومن إخراج رامي رزق الله .