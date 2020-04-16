"جريفيث": هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، إن هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية.









وأضاف "جريفيث"، خلال تقديمه إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن عن آخر مستجدات الشأن اليمني، اليوم الخميس، أنه يتطلع إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل "في المستقبل القريب"، واتخاذ إجراءات إنسانية وتدابير اقتصادية واستئناف العملية السياسية في اليمن.









وأشار إلى أنه ليس هناك وقت أفضل لتلتزم الأطراف بإسكات البنادق وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي.









كان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن، قد حث الأطراف المتنازعة في اليمن على قبول الاتفاقات المقترحة بدون تأخير والبدء في العمل معًا من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل. مشيرا بهذا الصدد ان المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية.



