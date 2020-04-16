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"جريفيث": هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن
الخميس 16/أبريل/2020 - 04:25 م
الفجر
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، إن هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية.
وأضاف "جريفيث"، خلال تقديمه إحاطة جديدة إلى مجلس الأمن عن آخر مستجدات الشأن اليمني، اليوم الخميس، أنه يتطلع إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل "في المستقبل القريب"، واتخاذ إجراءات إنسانية وتدابير اقتصادية واستئناف العملية السياسية في اليمن.
وأشار إلى أنه ليس هناك وقت أفضل لتلتزم الأطراف بإسكات البنادق وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي.
كان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن، قد حث الأطراف المتنازعة في اليمن على قبول الاتفاقات المقترحة بدون تأخير والبدء في العمل معًا من خلال عملية سياسية رسمية لإنهاء الحرب بشكل شامل. مشيرا بهذا الصدد ان المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم والضمانات لتلك العملية.
وبحسب مكتب المبعوث الدولي الى اليمن ، أرسل جريفيث قبل ايام إلى الأطراف مقترحات الأمم المتحدة المحدثة لاتفاقات حول وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن ومقترحات لعدة إجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين وبناء الثقة بين الأطراف ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي فيروس كوفيد_19.
وكانت الحكومة اليمنية والتحالف العربي وجماعة الحوثي أعلنوا موافقتهم على دعوة الامين العام للامم المتحدة ،لوقف اطلاق النار لكن الاعمال العسكرية تصاعدت بشكل ملفت منذ اعلان جميع الاطراف موافقتها على ايقاف لحرب والتفرغ لمواجهة وباء كورونا .
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