الجيش الليبي يكشف عن هجوم وحشي لميليشيات الوفاق على مصراتة (فيديو)





كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن هجوم "وحشي" لمليليشيات حكومة الوفاق على مدينة مصراتة.





وقال المسماري: إن عناصر من تنظيمي "القاعدة" و"داعش" وهاربين من بنغازي من تنظيم "أنصار الشريعة" شاركوا في الهجوم على مدينة صبراتة غربي البلاد، مضيفاً وعاثت الميليشيات في المناطق التي هاجمتها فسادا؛ حيث أحرقت المنازل والمزارع واختطفت عائلات كاملة واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح، موضحاً أن الجيش الليبي ليخوض حربًا ضد الجيش التركي بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية، وفقاً لما ذكرته منصة "مداد نيوز".





كما تدعم تركيا الميليشيات المرتبطة بحكومة فائز السراج سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة ومرتزقة من سوريا، ولكن الجيش الليبي مستمر في معركته نيابة عن الشعب حتى القضاء على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في طرابلس، وإنهاء الوجود التركي في ليبيا.





كما أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جرائم الوفاق التي تخالف القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، ودعت البعثة الأممية إلى وقف التصعيد فورا والاستجابة للدعوات إلى هدنة إنسانية.



