برونو فرنانديز: أسعي لتحقيق كل البطولات مع مانشستر يونايتد

أكد البرتغالي برونو فرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رغبته في الفوز بكل شيء مع الفريق الأحمر، مؤكداً أن التعاقدات الجديدة ينبغي أن تكون "متعطشة للألقاب".





وربطت تقارير إخبارية مانشستر يونايتد بإبرام مجموعة من الصفقات الضخمة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادم، بما في ذلك هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي وجادون سانشو جناح بروسيا دورتموند الألماني، فيما ظهر دايوت أبامكانو ظهير أيمن فريق لايبزغ الألماني كهدف محتمل أيضاً.

وظهر فيرنانديز بشكل لافت منذ انضمامه ليونايتد في يناير (كانون الثاني) الماضي، قادماً من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل 6ر46 مليون جنيه إسترليني، حيث أحرز 3 أهداف بالإضافة لقيامه بأربع تمريرات حاسمة في تسع مباريات لعبها مع الفريق الأحمر، قبل توقف النشاط الرياضي في إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتطلع لاعب خط الوسط البرتغالي، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر فبراير (شباط) الماضي، لقدوم وافدين جدد إلى النادي لمشاركة طموحاته في الفوز بكل البطولات الممكنة.

وصرح فيرنانديز للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر يونايتد: "أريد التتويج بجميع الألقاب، إنني متعطش وأريد الفوز بكل شيء، جئت إلى مانشستر للحصول على البطولات، الدوري والكأس ودوري الأبطال وكل شيء".

وأوضح فيرنانديز: "نحن ندرك إمكانيات مانشستر يونايتد، لأننا فريق شاب، واللاعبون شباب، لكن لدينا الكثير من الكفاءة".

وأضاف اللاعب البرتغالي: "لا يهم إذا كنا صغاراً والبعض الآخر لديهم خبرة أكثر منا، لأننا نمتلك أيضاً لاعبين يتمتعون بالخبرة يمكنهم مساعدة الصغار".

وأكد فيرنانديز: "لدينا مزيج من عنصري الشباب والخبرة الآن وفي المستقبل، لا أعرف ماذا سيحدث في الموسم المقبل، بالطبع مانشستر ناد كبير وأي لاعب ينضم إليه يدرك مدى عظمة النادي وعراقته".

وأشار فيرنانديز: "لدينا بالفعل فريق كبير، ولكن كل من يأتي يجب أن يأتي للفوز، فقط للتركيز على الفوز، أريد لاعبين متعطشين للألقاب وكل شيء، أشعر بهذا الآن في المجموعة، الجميع يريدون الفوز".

وساهم وصول فيرنانديز في أن يحافظ مانشستر يونايتد على سجله خالياً من الهزائم في 11 مباراة مختلفة قبل توقف النشاط الكروي.