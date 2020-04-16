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محافظ كفرالشيخ يكلف بتوفير المواد الغذائية والطبية لقرية كفر العجمي

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:53 م
اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، كل من مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والشئون الصحية بالمحافظة كلا فيما يخصه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لأهالي قرية كفر العجمي والتي تم عزلها لمدة 14 يوما، بالإضافة إلي اتخاذ مديرية الأمن الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق العزل علي القري لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة للفيروس والحد من انتشاره.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد أصدر اليوم الخميس، القرار رقم ( 389 ) لسنة 2020م، والذي ينص علي، عزل قرية كفر العجمي التابعة لمركز ومدينة بيلا، وحدودها، " الحد البحري " أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة نشا، " الحد القبلي " أرض زراعية باقي زمام ثم ترعة المعاشات، " الحد الشرقي " أرض زراعية باقي زمام ثم مصرف نشا، " الحد الغربي " أرض زراعية باقي زمام ثم مدخل مدينة بيلا، وذلك لمدة 14 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد وصلت العديد من قوات الشرطة إلي قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، اليوم الخميس تمهيدا لعزلها لمدة 14 يوما بعد إرتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بها إلي 9 حالات، لتكون أول قرية يتم عزلها.

حيث قامت قوات الأمن بغلق جميع الطرق المؤدية للقرية، ووضع متاريس علي مداخل ومخارج القرية، ومنع أي مواطن من الدخول أو الخروج لمدة 14 يومًا.

وكانت فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة، قد قامت بتعقيم قرية كفرالعجمي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفرالشيخ، لتطهير وتعقيم منازل المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتطهير كافة شوارع القرية، وبعد اكتشاف 7 حالات جديدة إيجابية بالقرية.

ووصل وفد من وزارة الصحة وصل القرية اليوم الخميس، يرافقه أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، لعمل مسح شامل وأخذ عينات تحاليل عشوائية من الأهالي هناك، لحماية المواطنين من الإصابة بكورونا، ويتم عزل الحالات المشتبه في إصابتهم.

وتبين أن الـ7 إصابات بالفيروس في القرية الذين تم اكتشاف إصابتهم، أمس الأربعاء، جميعهم من أسرة واحدة كانوا مخالطين حالة إيجابية سابقة، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى العزل ببلطيم، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات التي سجلتها القرية منذ بدء الأزمة إلى 9 حالات.

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