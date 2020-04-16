'خليك في البيت'.. الوطنية للإعلام تعلن عن باقة من المسلسلات والأفلام المتميزة في شم النسيم

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن العديد من البرامج المتنوعة والمتميزة والأفلام والمسرحيات، التي تقدمها شاشاتها وإذاعاتها بمناسبة عيد الربيع، ليتابعها المشاهد المصري من منزله، وذلك من منطلق دورها في حث المواطنين على البقاء في المنزل، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن، لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.





وجاءت الخرائط البرامجية كالتالي:





التليفزيون المصرى





القناة الأولى





تقدم القناة الأولى تغطية خاصة في الاحتفال بعيد الربيع وتطوع القناة برامجها للاحتفال بعيد الربيع حيث يقدم برنامج صباح الخير يا مصر تغطية للاحتفال بعيد الربيع ، وتعرض القناة عدد من الاغانى الخاصة بعيد الربيع .





وفى الرابعة عصراً يقدم برنامج " الطباخ " حلقة خاصة عن عيد الربيع .









القناة الثانية





تقدم القناة الثانية تغطية خاصة فى الاحتفال بعيد الربيع وتبدأ من خلال عدد من الفترات المفتوحة والمنوعات الاجنبية والأغانى وتطويع عدد من برامجها مثل: بنصبح عليك، البداية، طعم البيوت ، زينة، زمن الفن الجميل ، الشاشة الصغيره ، حفلات الاوبرا ، هنا ماسبيرو .









القناة الفضائية المصرية





تحتفل القناة الفضائية المصرية عبر تغطية خاصةللاحتفال بعيد الربيع وتبدأ ببرنامج صباحنا مصرى فى الثامنة صباحاً ، يعقبه الفيلم العربى " وردالغرام " ، و فى فترة الظهير تلتقون و حلقة خاصة من برنامج " سيدتى " عن العادات و التقاليد التى يتبعها المصريين فى اعياد شم النسيم ، كما تطوع القناة جميع البرامج للاحتفال بعيد الربيع ، و منها حلو الكلام و سفير السعادة و مباشر من مصر و الشارع المصرى و سباق الزمن الجميل و وصف مصر.

الإذاعة المصرية





تحتفل شبكة الشرق الأوسط بشم النسيم حيث نستمع على مدار اليوم إلى فترات مفتوحة وسهرات، منها:





اولا: "نهارك سعيد" : فترة مفتوحة تتضمن مجموعة من اللقاءات مع النجوم والشخصيات العامة عن كيفية قضاء شم النسيم هذا العام وافكار مختلفة وجديدة لقضاء اليوم في البيت بشكل صحي وسليم .





ثانيا: "اكلة بالألوان" لقاء مع شيف للتقديم أفكار للأكلات الصحية في شم النسيم وتلوين البيض بطريقة صحية .





ثالثا: "بصحة وسعادة" لقاء مع دكتور تغذية لإعطاء بعض النصائح المهمة عن الأضرار الخاصة بمأكولات شم النسيم وكيفية تجنبها وعن بعض المشروبات الصحية التي يمكن تناولها خلال هذا اليوم ، بالإضافة الي تقديم نصائح للام الحامل عن كيفية قضاء اليوم بدون مشاكل صحية





رابعاً: "بريك" مجموعة من الاغنيات المتنوعة للربيع والزهور وغيرها من الاغنيات الخفيفة المبهجة .





خامسا: "الوان الورد" فترة مفتوحة تنضم مكالمات ومشاركات المستمعين عن الألوان وأنواع الورد.





سادسا: "غنى للربيع" لقاءات مع احد المطربين الشباب للغناء علي الهواء أغنيات الربيع وما يطلبه المستمعون .





سابعاً: "ربيعك شياكة" لقاء مع خبيرة الموضة عن ألوان الموضة وأحدث الصيحات الجديدة في الملابس والماكياج .





ثامنا: "ضحكة الربيع" لقاءات مع رسامي الكاريكاتير لرسم صورة كوميدية عن شم النسيم وأكلات الربيع مع مشاركات المستمعين لرصد اهم التعليقات الكوميدية علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل سعيد ابو العينين – عمرو سليم – الكاتبة الساهرة جيهان الغرباوي





تاسعا: "شباب مزيكا" سهرة مع شباب المطربين من الأوبرا والفرق الشبابية للغناء عن الربيع وغيرها من الاغنيات المختلفة .





عاشرا: "اخر سلطنة" سهرة تتضمن مجموعة من الاغنيات المتنوعة عن الربيع لكبار المطربين المصريين والعرب ومشاركات المستمعين لاختيار وإهداء الأغاني





صوت العرب تحتفل بعيد شم النسيم علي أن الاحتفالية ستكون كما يلي:





تطويع مجموعة من الفترات المفتوحة ومنها: يوم سعيد ، صباح الخير ياعرب ، صباحكم نسمه وبسمه ويتضمن حكاية شم النسيم وأجواء شم النسيم هذا العام وكيفية التكيف معها بقضائه في المنزل.





وفترات "انا في انتظار" و "اهلا بالربيع" مع المستمعين حول عيد الربيع وطقوسهم فيه وكيف تأثرت هذا العام.





وسيتم إذاعة أغاني الربيع خلال اليوم.





كما تقدم الشبكة عدد من البرامج المطوعة ومنها:





"أكلات شم النسيم" يستضيف احد الشيفات ويقوم بتقديم وصفات اكلات شم النسيم الشهيرة .





"أغاني وعجباني" حلقة خاصة عن شم النسيم.





"تليفون وميكروفون" عن شم النسيم بالمصري القديم عن تاريخ شم النسيم في التاريخ المصري القديم وكيف سُجل علي الآثار.





"يا سادة يا كرام" عن شم النسيم في الأدب والموروث الشعبي.





"بالعربي" و"هليت يا ربيع" و"بوح الاثار" عن حكايات الربيع والزهور.





وفي السهرة يذاع حفل كامل لعبد الحليم حافظ يتخللها عرض الانباء الساعة





القنوات الإقليمية





قناة القاهرة





تحتفل قناة القاهرة بأعياد شم النسيم بتطويع العديد من برامجها اليومية منها صباح القاهرة ، سلطة خضراء ، الكاميرا بين الناس ، العاصمة والناس ، معاني الأغاني ، كما تذيع القناة في فترة الظهيرة في الساعة الثانية ظهراً الفيلم العربي "بنات العم" ، أما بالنسبة للسهرة فتذيع القناة في الثانية عشرة منتصف الليل المسرحية الكوميدية "شارع محمد علي".





قناة القنال





أما بالنسبة لقناة القنال فتحتفل بشم النسيم بإذاعة العديد من الفقرات والبرامج بهذه المناسبة منها صباح القنال ، القناة اليوم ، كما تذيع القناة المسرحية الكوميدية "حزمني يا" في الثانية عشرة ظهراً ، وفي الثامنة مساءً تذيع القناة الفيلم العربي "المجانين في نعيم".





قناة الإسكندرية





تطوع قناة الإسكندرية العديد من برامجها احتفالاً بعيد الربيع منها صباح الإسكندرية ، هي وأسرتها ، موجة نغم ، إسكندرية مباشر ، حوار اليوم ؛ وعلى مدار اليوم تذيع القناة العديد من الفقرات الغنائية احتفالاً بهذه المناسبة ، وفي الثالثة والنصف عصراً تذيع القناة جزء من مسرحية "حزمني يا" وفي فترة السهرة في الثانية عشرة مساءً تذيع القناة الفيلم العربي "تجيبها كده تجيلها كده هي كده".





قناة الدلتا





تحتفل قناة الدلتا بأعياد الربيع من خلال برامجها اليومية والفترات المفتوحة وفقرات غنائية حيث تبدأ بثها ببرنامج "صباح الدلتا" وفي الساعة 12.00 ظهراً نلتقي مع الفترة المفتوحة "أمل المستقبل" وفي الواحدة بعد الظهر برنامج "البيت الكبير" يليه في الرابعة عصراً برنامج "دلتا مصر".





قناة الصعيد





تطوع القناة العديد من برامجها اليومية احتفالاً بأعياد شم النسيم منها صباح الصعيد ، ست الستات ، شباب 2030 وعلى مدار اليوم تذيع القناة العديد من الفقرات الغنائية احتفالاً بهذه المناسبة.





قناة طيبة





كما تحتفل قناة طيبة بأعياد الربيع من خلال تطويع العديد من برامجها وفقراتها اليومية منها صباح طيبة ، حياتنا ، شارع الجنوب وعلى مدار اليوم تذيع القناة العديد من الفواصل الغنائية احتفالاً بعيد الربيع.





القنوات المتخصصة





قناة نايل لايف





" تقدم قناة نايل لايف تغطية خاصة للاحتفال بعيد الربيع عبر تطويع عدد من برامجها منها برنامج " نهارك سعيد " ، كما ستعرض القناة مسرحية " هالو شلبى " ، كما يقدم برنامج " أكلة شهية " حلقة خاصة عن افضل الاكلات فى شم النسيم ، وتطوع برامج صفحة جديدة و نجوم على لايف و بين جيلين





قناة نايل كوميدى





تخصص القناة احتفالية خاصة بعيد الربيع ، حيث تقدم مسرحية "سك على بناتك " و الفيلم العربى " بنات العم " ، كما تطوع برامجها للاحتفال و منها اخبارنا الحلوة و كلام امام و افلامنا ، ومجموعة من حلقات برنامج عزب شو.





قناة نايل سينما



