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الفنان أحمد دياب يتصدر "ترند" جوجل بعد وفاته أمس الأربعاء

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:52 م
أحمد دياب
أحمد دياب

تصدر الفنان أحمد دياب "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، بعدا تأكيد خبر وفاته مساء أمس الأربعاء الموافق الـ15 من أبريل 2020، عن عمر ناهز الـ75 عامًا.

 

دفن أحمد دياب


واكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، خبر وفاة الفنان أحمد دياب مشيرًا إلى أن تشييع الجثمان سيكون فجر اليوم الخميس في مقابر الغفير، نافيًا إقامة أية مراسم للجنازة والعزاء، نظرًا للإجراءات الاحترازية التي تمنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كوروا المستجد "كوفيد-19".

 

أحمد دياب والفن

 

دخل الراحل أحمد دياب عالم الفن وتزوج من ابنة الفنان الكبير رشدي أباظة السيدة قسمت، لينطلق في مجال الفن، ويضعه المخرجون في شخصية رجل الأعمال لما يتلائم مع "كاريزمته" الخاصة.

 

أحمد دياب ورشدي أباظة

 

ولد الراحل أحمد دياب في الـ9 من شهر أغسطس 1945 وأعجب بابنة الراحل رشدي أباظة ويتزوج منها قبل أن يعرف في مجال الفن، وأنجب ابنًا وهو حفيد النجم أباظة ولكنه يعيش بالخارج.

 

حفل زواج أحمد دياب

 

 أقيم حفل زواج كبير للراحل أحمد دياب في حضور كبير من نجوم الفن وعمالقة السينما والتليفزيون في ذلك الوقت، ورقصت له نجوى فؤاد وفيفي عبده، وقام النجم رشدي أباظة بالرقص بعصا رقصته الشهيرة التي يعرفها الجميع، إلا أنه انفصل عنها، بعدما عاشا سويًا سنوات كثيرة.

 

أعمال أحمد دياب

 

شارك الفنان الراحل أحمد دياب كبار النجوم وعلى رأسهم النجمة يسرا والتي عمل معها في مسلسل "أين قلبي"، إلى جانب تقديمه أكثر من عمل مع الزعيم الفنان عادل إمام، حيث ظهر معه بـ "عفاريت عدلي علام"، إلى جانب ظهوره في "استاذ ورئيس قسم"، تلك الأعمال التي لاقت إعجابًا وحققت نجاحًا كبيرًا.

 

 

 

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