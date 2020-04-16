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7 ضحايا جديدة في الأهلي بعد رحيل الأوزان الثقيلة

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:57 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
يبدو أن الأسابيع المقبلة ستشهد المزيد من المغادرين لصفوف الأهلي بعد أن رحيل كل من أحمد فتحي وحسام عاشور والحارس شريف إكرامي بشكل رسمي بعد مشوار حافل.

ورفض أحمد فتحي التجديد للمارد الأحمر ليرحل بعدها إلى صفوف بيراميدز، بعدما أعلن الأخير التوقيع مع اللاعب.

ويبرز الظهير الأيسر محمود وحيد على رأس المرشحين لمغادرة الأهلي على سبيل الإعارة، بعد أن ابتعد عن الصورة بشكل كبير، في ظل وجود التونسي علي معلول، فضلاً عن قلب الدفاع أيمن أشرف، وإحتمالية عودة حسين السيد المعار للنادي الرياضي الصفاقسي التونسي.

كما تعد فرص الأنجولي " جيرالدو دا كوستا " كبيرة جداً للرحيل عن الأهلي، في ظل رغبة الأهلي لضم لاعب أجنبي جديد.

وما عزز فرص رحيل جيرالدو، دراسة إتحاد كرة القدم المصري تقليص عدد اللاعبين الأجانب، وبالتالي سيكون جيرالدو هو ضحية هذا القرار في الأهلي حال تطبيقه.

ولا يزال موقف الجناح الدولي رمضان صبحي المعار من " هيدرسلفيد تاون " الإنجليزي غامضاً من الإستمرار مع الفريق، في ظل رغبته في استكمال مشواره الإحترافي، وارتفاع القيمة المالية المطلوبة لبيعه، حيث يسعى النادي الإنجليزي للحصول على مبلغ 10 مليون جنيه إسترليني.

وبالنظر للمعارين، تظل الرؤية غامضة نحو المهاجمين، صلاح محسن المعار لسموحة، وأحمد ياسر ريان المعار للجونة، حيث من المرجح ان يستكملا مشوارهما خارج الأهلي على سبيل الإعارة.

الأمر ذاته قد يتكرر مع المدافع محمود الجزار المعار للجونة، وزميله باسم علي، الذي مازال موقفه معلقاً حتى الآن، في ظل بحث الأهلي عن ظهير أيمن جديد.

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