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"حياتي مش تمام" لـ رامي صبري تتخطى 8 ملايين مشاهدة
الخميس 16/أبريل/2020 - 05:02 م
ولاء عبد الناصر
تخطت أغنية "حياتى مش تمام" التى طرحها المطرب رامي صبري حوالي 8 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.
وتعد أغنية
"حياتي مش تمام"، ثاني تعاون بين رامي صبري وعزيز الشافعي بعد أغنية
" اهد الدنيا" التي طرحت في صيف 2018، وحققت نجاحاً كبيراً آنذاك.
تقول
كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري:
"بروح كتير
أماكن واشوف ناس كتيرة ..
ومبجيبش سيرة عنك
ف الكلام
قاطعت خلاص معارفك،
وكل اللي عارفك..
ومبقاش فيه بينا
سلام أو كلام
ده انا خاصمت الشوارع
اللي مشينا فيها..
عشان يهدى بالي
و ارتاح م الالام
مبسمعش الأغاني
ولا بيشغلوني..
المشاعر دي تاني
ولا عندي اهتمام"