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"حياتي مش تمام" لـ رامي صبري تتخطى 8 ملايين مشاهدة

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:02 م
حياتي مش تمام
حياتي مش تمام
ولاء عبد الناصر

تخطت أغنية "حياتى مش تمام" التى طرحها المطرب رامي صبري حوالي 8 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

 

وتعد أغنية "حياتي مش تمام"، ثاني تعاون بين رامي صبري وعزيز الشافعي بعد أغنية " اهد الدنيا" التي طرحت في صيف 2018، وحققت نجاحاً كبيراً آنذاك.

 

تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري:

 

"بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة ..

ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام

 

قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك..

ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام

 

ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها..

عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام

 

مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني..

المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام"

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