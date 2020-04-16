"حياتي مش تمام" لـ رامي صبري تتخطى 8 ملايين مشاهدة

تخطت أغنية "حياتى مش تمام" التى طرحها المطرب رامي صبري حوالي 8 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

وتعد أغنية "حياتي مش تمام"، ثاني تعاون بين رامي صبري وعزيز الشافعي بعد أغنية " اهد الدنيا" التي طرحت في صيف 2018، وحققت نجاحاً كبيراً آنذاك.

تقول كلمات أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري:

"بروح كتير أماكن واشوف ناس كتيرة ..

ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام

قاطعت خلاص معارفك، وكل اللي عارفك..

ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام

ده انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها..

عشان يهدى بالي و ارتاح م الالام

مبسمعش الأغاني ولا بيشغلوني..

المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام"