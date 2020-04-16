مملكة إسواتيني الأفريقية تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في مملكة إسواتيني الإفريقية، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و84 ألفا، توفي منهم أكثر من 134 ألفا، وتعافى ما يزيد على 515 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

ومملكة إسواتيني عرفت سابقا باسم مملكة سوازيلاند، وهي مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق.

وقالت وزيرة الصحة ليزي نكوسي، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 17.

ويذكر أن قال جون نكينجاسونج، مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا ارتفع إلى 50% خلال أسبوع، موضحا أن الحالات وصلت إلى 17 ألفا و200 في 52 دولة.





وأضاف نكينجاسونج، خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات كورونا بالقارة السمراء، أن الوفيات وصلت إلى 910 حالات، وبلغ عدد المتعافين 3546 شخصا.





وقال إن هناك 5 دول أفريقية سجلت عددا مرتفعا للإصابات بكورونا هي: جنوب إفريقيا 2500 حالة، ومصر 2500، والجزائر 2100، والمغرب 2000، والكاميرون 850 حالة.





وأعلن المسؤول الأفريقي إطلاق مبادرة الشراكة الأسبوع المقبل، بهدف تسريع الاختبار لفيروس كورونا في القارة. وقال: "نهدف لإجراء أكثر من مليون اختبار في غضون 10 أيام، والتركيز على الدول التي سجلت عددا كبيرا من الإصابة".





وتابع أن نسبة 6% من المصابين بفيروس (كوفيد-19) يموتون في أفريقيا، مضيفا: "هذه النسبة تعد كبيرة بالمقارنة بما نشاهده حول العالم".





ولفت إلى توزيع المركز الأفريقي الدفعة الثانية من إمدادات شركة "جاك ما" الصينية إلى دول الأعضاء، بالتعاون مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد .





وأضاف أن المركز حصل على 905 آلاف قطعة من الأدوات المخبرية، و190 ألفا من ملابس الوقائية، و190 ألفا من الكمامات و456 جهاز تنفس و1800 جهاز فحص حراري و475 ألفا من الأقنعة.