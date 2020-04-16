Advertisements

مملكة إسواتيني الأفريقية تسجل أول وفاة بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
وكالات
سجلت السلطات الصحية في مملكة إسواتيني الإفريقية، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس.

وقالت وزيرة الصحة ليزي نكوسي، إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 17.

ومملكة إسواتيني عرفت سابقا باسم مملكة سوازيلاند، وهي مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب أفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق.

وحتى صباح الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و84 ألفا، توفي منهم أكثر من 134 ألفا، وتعافى ما يزيد على 515 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

ويذكر أن قال جون نكينجاسونج، مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا ارتفع إلى 50% خلال أسبوع، موضحا أن الحالات وصلت إلى 17 ألفا و200 في 52 دولة.

وأضاف نكينجاسونج، خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات كورونا بالقارة السمراء، أن الوفيات وصلت إلى 910 حالات، وبلغ عدد المتعافين 3546 شخصا.

وقال إن هناك 5 دول أفريقية سجلت عددا مرتفعا للإصابات بكورونا هي: جنوب إفريقيا 2500 حالة، ومصر 2500، والجزائر 2100، والمغرب 2000، والكاميرون 850 حالة.

وأعلن المسؤول الأفريقي إطلاق مبادرة الشراكة الأسبوع المقبل، بهدف تسريع الاختبار لفيروس كورونا في القارة. وقال: "نهدف لإجراء أكثر من مليون اختبار في غضون 10 أيام، والتركيز على الدول التي سجلت عددا كبيرا من الإصابة".

وتابع أن نسبة 6% من المصابين بفيروس (كوفيد-19) يموتون في أفريقيا، مضيفا: "هذه النسبة تعد كبيرة بالمقارنة بما نشاهده حول العالم".

ولفت إلى توزيع المركز الأفريقي الدفعة الثانية من إمدادات شركة "جاك ما" الصينية إلى دول الأعضاء، بالتعاون مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد .

وأضاف أن المركز حصل على 905 آلاف قطعة من الأدوات المخبرية، و190 ألفا من ملابس الوقائية، و190 ألفا من الكمامات و456 جهاز تنفس و1800 جهاز فحص حراري و475 ألفا من الأقنعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة بفيروس كورونا مملكة كورونا فريقيا اول وفاة إسواتيني

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

إنتر ميلان يترك "مارتينيز" لبرشلونة بشرط واحد

منذ ساعة

السيسي يجتمع برئيس الوزراء.. ويصدر توجيهات عاجلة

منذ أقل من ساعة

شاهد.. أول ظهور للناشط السياسي خالد دواد داخل السجن

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا بشأن التعاقد مع حمدي النقاز

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 18 ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

صدمة للجماهير الحمراء بشأن استمرار رمضان صبحي مع الأهلي

منذ 39 دقيقة

حسم الأمر.. فايلر يحسم موقفه النهائي بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 6 ساعات

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ ساعة و 11 دقيقة

مذبحة في الأهلي.. 8 لاعبين يرحلون عن الفريق بنهاية الموسم الحالي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيان جديد من البنك المركزي حول تأجيل سداد أقساط القروض

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأفريقي ينشر المزيد من خبراء الرعاية الصحية لمعالجة أزمة الإيبولا

إيطاليا تسجل أعلى زيادة يومية في معدل الوفيات بفيروس كورونا

6470 ألف حالة وفاة.. بالأرقام ضحايا كورونا حول العالم

عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز حاجز الـ10 آلاف

المغرب تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المغرب يسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:52 ص

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

السيسي يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

04:07 م

السيسي يجتمع برئيس الوزراء.. ويصدر توجيهات عاجلة

04:23 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

11:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"