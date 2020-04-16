العثور على جثة مدرس داخل شقته بمنشأة القناطر

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة



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عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة مدرس داخل شقته بمركز منشأة القناطر، بقطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مدرس داخل شقته بنطاق المركز.اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وأعدت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة منشأة القناطر وكرداسة، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث المركز، وعُثر على جثة "و.د"، مدرس، وتبين وجود قطع بأحد أعضائه.معاينة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، بينت سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة وسرقة محتويات الشقة.وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.بندقية خرطوش، 11 طلقة نارية، 2 عتلة حديدية، مقص حديدي، التروسيكل المستخدم في الجريمة... كانت هذه المضبوطات المعثور عليها بحوزة أفراد التشكيل العصابي المتهم بقتل سمسار رميا بالرصاص، حال سرقتهم سيارة، بمنطقة الهرم، وهم كلا من (محمد.ص.س 22 سنة، عاطل، ونجل عمه طارق.ش.س، 19 سنة، عامل، عبدالله.م.ا، 21 سنة، عاطل، نبيل.م.س، 18 سنة، عامل، وجميعهم مقيمين بمنطقة ميت فاروس التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة).كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سمسار على يد مجهولين بشارع الأورمان بدائرة القسم.اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبانتقال القوات، وانتقلت قوة إلى محل البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، وبالفحص والمعاينة تبين مقتل "أحمد.ا."، سمسار، في العقد الرابع من العمر، إثر تلقيه طلقات نارية بالجسم.وأفادت التحريات الأولية للعميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، وأقوال شهود عيان بأن المجني عليه كان يطارد مجهولين حال سرقتهم سيارة شقيقه، ولدي ملاحقتهم، أطلق المتهمين صوبه طلقات نارية أسقطته قتيلا في الحال.وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، وضم العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة وسرعة ضبط مرتكبيها.خطة البحث شملت فحص كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة، وتتبع خط سير هروب الجناة، والاستعانة بالمصادر السرية، فضلا عن فحص العناصر الإجرامية المعروف عنهم ارتكاب جرائم مماثلة.وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص " عاملين وعاطلين"، تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب سرقات السيارات من الطريق العام، كما تبين إلى أنهم مقيمين بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.وأُعدت مأمورية بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم بمعرفة العميد محمد نبيل مأمور القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.