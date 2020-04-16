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محافظ بني سويف: حظر إقامة موائد إفطار الصائمين

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:49 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني
احمد فتحي الدسوقي
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطة شاملة تتضمن اجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم،من خلال رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.

جاء ذلك في بيان إعلامي، عقب مناقشته لخطة الاستعدادات، والتى عرضها اللواء هشام شادي السكرتير العام، وتضمنت خطط عمل القطاعات الخدمية والمرافق خلال الشهر الكريم، وفي ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها المحافظة ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ، أن خطة الاستعداد تتضمن برنامجا زمنيا للمتابعة الميدانية على كافة المستويات التنفيذية، وماينتج عنها من اجراءات عاجلة وتقارير يومية يتم رفعها للمختصين بداية من رؤساء المجالس القروية مررورا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري القطاعات المعنية خاصة مديرية التموين، وصولا إلى الإدارات المختصة بالمتابعة والتفتيش بديوان عام المحافظة ثم يتم رفعها للسكرتير العام والسكرتير العام المساعد انتهاءً بالمحافظ للوقوف على المستجدات أولا بأول في هذا الملف الهام.

وتشمل الخطة كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق التنسيق الكامل بين غرف العمليات بمديريات التموين والطب البيطري والصحة لتفعيل دور الرقابة التجارية على محلات بيع السلع، وفحص المعروض من المواد الغذائية والأطعمة، والتأكد من صلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات،بجانب التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومديريات الخدمات والمرافق الخدمية وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد البيان، أنه بالنسبة لموقف المواد البترولية والبوتاجاز يتم متابعة المواد البترولية أولا بأول من خلال الإشراف علي محطات التعبئة بالمحافظة ومعرفة رصيد الغاز الصب الوارد لتلك المحطات وتوزيع الكميات الواردة منها في جميع المحطات خاصة في موسم حصاد وتوريد القمح وشهر رمضان الكريم، حيث سيتم تعديل مواعيد توريد القمح لتصبح من 9 صباحا حتى 4 عصرًا، ومن بعد الإفطار حتي 11 مساءً طوال أيام الشهر الفضيل.

وشّدد المحافظ،على تكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسعار، والتأكد من انتظام العمل بالمخابز، ومتابعة وفرة إسطوانات البوتاجاز والسلع الهامة للمواطنين، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة الأسعار بها، والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلًا عن متابعة أرصدة الدقيق بشكل مستمر بالتنسيق مع المختصين بالوزارة للتأكيد علي توافر الأرصدة بالكميات الكافية مع المرور والمتابعة بصفة مستمرة علي المخابز وتحرير المحاضر للمخالفين.

وأشار المحافظ، إلى أنه تقرر منع إقامة موائد إفطار الصائمين، وذلك في إطار قرارات وتوجيهات وزارة الأوقاف بمنع إقامة موائد الرحمن التابعة للمساجد، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية والأمنية بالمتابعة المستمرة لمنع إقامة موائد الإفطار الجماعية سواء التابعة للمساجد أومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد خلال شهر رمضان، وذلك تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وخاصة الحد من التجمعات حرصًا على سلامة المواطنين.

كما أكد المحافظ، أنه سيتم التوسع في إقامة منافذ متحركة وثابتة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة والمراكز بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والغرفة التجارية وتحت إشراف من الصحة والطب البيطرى للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وجودتها، مع التشديد علي الإلتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء أدوات الوقاية المتبعة، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إقامة منافذ لبيع الخضروات والفاكهة لتوفيرها بأسعار مناسبة وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين وإداراتها والوحدات المحلية، حيث تم تنفيذها "أمام عمر أفندي بميدان المديرية بمدينة بني سويف، ومنفذ بشارع الشباب بمدينة ببا، ومنفذ بطريق سمسطا الشنطوربمركز سمسطا، ومنفذ شارع طراد النيل بمدينة الواسطى، ومنفذ بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة اهناسيا، ومنفذ بمقر النادي الرياضي بمدينة ناصر".

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