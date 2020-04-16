رد الجميل.. الحكومة الصينية ترسل مستلزمات طبية هدية لمصر

شحنة الصين



دونت الصين، اليوم الخميس، في الوثيقة الصينية الرسمية التي أرسلتها لمصر أبيات شعرية لأحمد شوقي أمير الشعراء "نصحت ونحن مختلفون دارا.. ولكن كلنا في الهم شرق"، قدمت الصين، صباح اليوم شحنة مستلزمات هدية لمصر، فى إطار مساعدات بين القاهرة والصين مواجهة فيرس كورونا المستجد



تعكس هذه الهدية ترابط عمق العلاقات بين البلدين والترابط الوثيق بين الشعبين، تؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الصين لمصر فى رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتى ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.



رد الجميل



أكد السفير الصيني لدى مصر، لياو ليتشيانج، أن هذه المساعدات في إطار التضامن والتعاون بين الرئيس الصين والرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن هذه المساعدات رد للجميل المصري.



وأضاف ليتشيانج، أن الصين ستوفر المعلومات ونتائج فنية للجانب المصري للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا، موضحا كما عقدت البلدين اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بين الخبراء الصينيين والمصريين لتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين فى التصدي لفيروس كورونا.



شدد ليتشيانج، علي ثقته في القيادة السياسية فى مصر وقراراتها التى ستساهم في التغلب على فيروس كورونا المستجد خلال أقرب وقت ممكن، مؤكدا أن هذه المساعدات هى الدفعة الأولى التى تقدمها الصين إلي مصر، سترسل الصين دفعات أخري خلال الأيام القليلة القادمة.



مراسم تسلم الشحنة



بدأت مراسم تسلم الشحنة، بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، شارك فيها لياو ليتشيانج، السفير الصيني لدى مصر، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة "ممثلا عن وزيرة الصحة والسكان".



تبلغ الشحنة 4 أطنان مستلزمات طبية وقائية حيث تضم 20 ألف كمامة N95، و10 آلاف من ملابس الوقاية، وكذا 10 آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النووية لفيروس كورونا، تستخدم هذه الكواشف فى فحص عن الفيروس للحالات فيروس كورونا.



تعاون وثيق



أكد الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة خلال مراسم تسلم الشحنة بالنيابة عن وزيرة الصحة على عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها المشروعات ومشروعات البنية التحتية والتبادل التجاري، بالإضافة إلي التعاون في مجال الصحة.



توجه " شوقي" بالشكر وامتنان للجانب الصيني على المساعدات والدعم الذى تقدمه الصين لمصر في هذه الظروف التى تمر بها البلاد، مضيفا أن ما قامت به مصر من نجاح غير مسبوق في القضاء على فيروس "سي".



شدد شوقي، على أن زيارة الوزيرة هالة زايد الأخيرة لبكين وهانزو في نهاية عام 2018، كانت لاستيراد المواد الخام الخاصة بعقار فيروس "سي"، والتي كانت الصين داعمًا لمصر في توفيرها.



وكشف السفير الصيني عن زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات بالقاهرة والذى يعمل بشراكة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج إلى 5 خطوط، يكون قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، مما يساهم في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية



زيارة المصرية



في مارس الماضي، توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحةوالسكان بزيارة للجمهورية الصين الشعبية، أرسلت زايد خلال الزيارة رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين الشعبية، وسلمت هدية مصر للشعب الصيني من المستلزمات الوقائية.



كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إلى الصين، لها 3 أهداف، وهي أولا إظهار الدعم والمساندة السياسية من جانب الحكومة المصرية، ورد دعم الصين لمصر في المحافل الدولية من حيث الدعم السياسي، والقضايا العربية، والقضية الفلسطينية.



أوضح سعد، "أرسلنا 10 أطنان من المستلزمات الطبية إلى الصين، حملتهم الطائرة التي أعادت المصريين من ووهان بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن الهدف الثالث من الزيارة هو الحصول من الصين على آخر المعلومات التي لديهم حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا.

ترتبط مصر والصين بعلاقات تاريخية قديمة منذ الأزل، فقد زار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، جمهورية الصين الشعبية عدة مرات، كما زار الرئيس الصيني مصر عدة مرات، كما وقعت البلدان اتفاقيات تعاون اقتصادية لتعميق العلاقات، خلال أزمة كورونا أرسلت مصر مساعدات طبية للصين كهدية من شعب مصر، ردت الصين هدية مصر، بشحنة مستلزمات طبية.