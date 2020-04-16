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المكي يعاين الوحدة الجديدة لاستقبال مرضى كوفيد-19 بمستشفى سهلول

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أدى وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، اليوم الخميس 16 أفريل 2020، زيارة عمل إلى ولاية سوسة تولى خلالها، معاينة الوحدة الجديدة المخصصة لإستقبال مرضى كوفيد-19 بالمستشفى الجامعي سهلول.

وكان برفقة المكي، كل من نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وقاموا بمعاينة معاينة الوحدة الجديدة التي تم إنجازها ببادرة من مجموعة من رجال الأعمال بالجهة، وذلك في إطار المجهود الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجدّ.

كما إطّلع الوزير بالمناسبة، على قاعة العمليات الجديدة التي وقع إحداثها بقسم الاستعجالي بالمستشفى، بهدف تحسين الخدمات الصحية المسداة للمواطنين.

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