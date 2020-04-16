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وزير الصحة يؤدي زيارة إلى مركز إيواء مصابي كورونا بالمنستير

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
تحوّل وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، ظهر اليوم الخميس 16 أفريل 2020، إلى مركز الإيواء الخاص بحاملي فيروس كورونا بولاية المنستير.

وتأتي زيارة المكي، في إطار الإطلاع على الخدمات الصحية المقدمة وظروف الإقامة والرعاية الطبية للمقيمين، حيث قام بإسداء تشجيعاته للإطارات الصحية العاملة بهذا المركز على الجهود المبذولة للتعهد بالمصابين إلى حين شفائهم.

ويشار إلى أن الوزير، كان قد تحوّل قبل ذلك، إلى ولاية سوسة من أجل معاينة الوحدة الجديدة المخصصة لاستقبال مرضى كوفيد-19 بالمستشفى الجامعي سهلول.

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