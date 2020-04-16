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أسما شريف منير لمتابعيها: إيه أكتر أكلة بتحبوها

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الإعلامية أسما شريف منير، على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت أسما شريف منير صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات 'إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان زيتي شفاف، وأرفقت الصورة قائلة"أية أكتر أكلة بتحبوها".


يذكر أن أسما شريف منير خبيرة تجميل وتقدم عددا من النصائح لتعليم فن ووضع الميك أب، كما أنها عملت كمساعد مخرج، حتى قررت أن تكون مهنتها الرئيسية تعليم المكياج، وتقدم حاليا برنامجا مع والدها الفنان شريف منير على قناة on e يحمل اسم "أنا وبنتى"، تزوجت من الفنان محمود حجازى الذى درس فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية فى المسرح من خلال مسرحية "السلطان الحائر"، بطولة محمد رياض .

 
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ايه اكتر أكلة بتحبوها؟

A post shared by Asma Sherif Moneer (@asma.sherif.moneer) on

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