تريندات الفن في أخر 24 ساعة أبرزهم وفاة أحمد دياب وظهور فيحاء زوجة "اللمبي"

'الفجر الفني'

1-حكايات بنات



2-قوت القلوب



3-عثمان بن أرطغرل





تصدرت الحلقة ال18 تريند جوجل، وذلك بعد عدم اذاعة الحلقة يوم 8 ابريل، ومن المقرر ان تحدث مفاجأت عديدة للجمهور وذلك بعد إصابة عبد الرحمن ألب على يد عليشار، وعلى الأرجح أن شخصية سامسا سوف ينتهي دوره قريبا.



4-نيفين مندور



ظهرت مندور المعروفة "بفيحاء زوجة اللمبي" بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكانت تحتفل بعيد ميلاد احدى أصدقائها، وكان ذلك الظهور الأول لها على الساحة الفنية بغد غياب طويلا عنها.



5-أحمد دياب



تصدر الفنان أحمد دياب تريند جوجل بعد وفاته أمس يوم الأربعاء، وتم تشييع جثمانه اليوم الموافق الخميس 16 ابريل في مقابر الغفير، ولم يتم اقامة عزاء له، وقاموا بنعيه العديد من الفنانون منهم صلاح عبد الله، فيفي عبده، عمرو محمود ياسين، حمادة بركات، نهال عنبر، ناهد السباعي.



6-داليا البحيري



تصدرت الفنانة داليا البحيري قائمة التريندات عبر "تويتر"، وذلك بعد قيامها بتفعيل هاشتاج يحمل اسم "انتي كومبارس"، وحيث كتبت داليا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "مبقاش أنا محبوسة في البيت أنا وأهلي داخلين على 36 يوما وزينا ناس محترمة كتير، ولو لا قدر الله حد فينا تعب مانلاقيش سرير في مستشفى عشان واحد "حيوان" كان مقضيها خروج بيتفسح ولا كان على باله اللي احنا فيه، ولهذا السبب أقيم تجاها هجوم وعدة إنتقادات.

تداولت مواقع التواصل أمس بعض التريندات التي أحدثت ضجة كبيرة، عبر صفحات السوشيال ميديا، ويعرضنبذة عن هذه التريندات التي أشعلت السوشيال ميديا.تصدر الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات قائمة التريندات، عبر موقع مؤشر البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد انتشار المشهد الذي دار بين شخصية "مروان" الذي يجسدها الفنان كريم العمري، وشخصية "نور" التي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، حينما سألها أين كانت وقالت له انها ذهبت لعيد ميلاد جميلة بإصطحاب جايدا معها أولا، الا انه كذبها وكشف عن مراقبته لها وهي تزور ثائر وشابت بينهم الخلافات ثم طلقها للمرة الثانية على التوالي.تصدر مسلسل قوت القلوب قائمة التريندات عبر "جوجل" وذلك بعد اللقاء المنتظر بين سالم وزوجته التي اعترفت له بوجودها في حفلته الأخيرة، وعرض عليها سالم أن تأخذ ابنتها لتحاول أن تنسيها حبها لخالد ابن قوت.