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إطلالة رياضية لساندي والجمهور.. "مفيش خدود بتضحكي علينا"
الخميس 16/أبريل/2020 - 06:34 م
نادين نجدي
نشرت الفنانة ساندي، صورة جديدة لها، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكانت في الصورة تحمل حديد، وترتدي تيشرت رياضي وبنطلون رياضي، وقبعة رياضية، وعلقت على الصورة قائلة:"برضه مش هستسلملها...اليوم التاني...لا خدود بعد اليوم".
أعتمدت ساندى على الماكياج البسيط، الذي يبرز ملامحها الجميلة، فوضعت روج وردي اللون، وبلاشر على الخدود، وكنتور أيضاً، ولينزيز خضراء ، ومسكرا على الرموش، ومصحح حواجب.
حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"والله يا ساندي بخدود من غير خدود كدا كدا قمر" ، وقال معجب آخر:"عندك مرايا قدام السلم" ، وكتب آخر:"مفيش خدود يا ساندي بتضحكي علينا ".
يذكر أن آخر عمل لساندى، كان ألبوم "اتنين فى واحد" والذى كان يضم 8 اغنانى متنوعة.
وكانت في الصورة تحمل حديد، وترتدي تيشرت رياضي وبنطلون رياضي، وقبعة رياضية، وعلقت على الصورة قائلة:"برضه مش هستسلملها...اليوم التاني...لا خدود بعد اليوم".
أعتمدت ساندى على الماكياج البسيط، الذي يبرز ملامحها الجميلة، فوضعت روج وردي اللون، وبلاشر على الخدود، وكنتور أيضاً، ولينزيز خضراء ، ومسكرا على الرموش، ومصحح حواجب.
حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"والله يا ساندي بخدود من غير خدود كدا كدا قمر" ، وقال معجب آخر:"عندك مرايا قدام السلم" ، وكتب آخر:"مفيش خدود يا ساندي بتضحكي علينا ".
يذكر أن آخر عمل لساندى، كان ألبوم "اتنين فى واحد" والذى كان يضم 8 اغنانى متنوعة.