إطلالة رياضية لساندي والجمهور.. "مفيش خدود بتضحكي علينا"

نشرت الفنانة ساندي، صورة جديدة لها، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكانت في الصورة تحمل حديد، وترتدي تيشرت رياضي وبنطلون رياضي، وقبعة رياضية، وعلقت على الصورة قائلة:"برضه مش هستسلملها...اليوم التاني...لا خدود بعد اليوم".أعتمدت ساندى على الماكياج البسيط، الذي يبرز ملامحها الجميلة، فوضعت روج وردي اللون، وبلاشر على الخدود، وكنتور أيضاً، ولينزيز خضراء ، ومسكرا على الرموش، ومصحح حواجب.حازت الصورة على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً:"والله يا ساندي بخدود من غير خدود كدا كدا قمر" ، وقال معجب آخر:"عندك مرايا قدام السلم" ، وكتب آخر:"مفيش خدود يا ساندي بتضحكي علينا ".يذكر أن آخر عمل لساندى، كان ألبوم "اتنين فى واحد" والذى كان يضم 8 اغنانى متنوعة.