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ورقة رابحة في ريال مدريد الموسم المقبل

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:03 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
يتواصل مسلسل الحديث عن عودة مرتقبة للنجم المغربي أشرف حكيمي إلى ريال مدريد بعد انتهاء إعارته لبورسيا دورتموند الألماني نهاية الموسم الجاري.

وأعير حكيمي الظهير الأيمن لريال مدريد إلى دورتموند قبل موسمين، حيث تمكن من فرض نفسه على الجميع بمستوياته المميزة مع أسود الفيستفاليا.

ويسعي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحسم أمر حكيمي مع زين الدين زيدان المدير الفنى للملكي خلال الفترة القادمة، بسبب احتياج المرينجي لتدعيم فى الجبهة اليمني بجانب اللاعب داني كارافخال.

وشارك النجم المغربي فى 37 مباراة مع الفريق الألماني سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 10 أهداف، وشارك فى مركز الظهير الأيمن وأيضًا الجناح.

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ريال مدريد رياضة الاخبار الرياضية اشرف حكيمي اخبار الرياضة

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