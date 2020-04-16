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آبل تطور سماعة رأس لاسلكية قابلة للفك والتخصيص

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تعمل شركة آبل الأمريكية على تطوري سماعة رأس لاسلكية جديدة ستأتي بخيارين، واحدة مناسبة للرياضيين والأخرى مميزة.

وقامت الشركة بستخدام المغناطيس بتوصيل القوس الدائري الذي يلتف فوق الرأس مع السماعة التي تقع أمام الأذن، ما يعني أنه يمكن فصلهم عن بعض واستخدام ألوان وأشكال وتصاميم أخرى ما يتيح المجال أمام تشكيلة كبيرة من الخيارات التي تناسب كافة الأزواق، كما هو الحال في أساور الساعة الذكية.

وقد استخدمت شركة آبل في الخيار الفاخر قماش يشبه الجلد، بينما استخدمت في الخيار الموجه للرياضيين مواد أخف في الوزن وتحوي ثقوب للتهوية.

ومن المتوقع أن تدعم السماعة خصائص إلغاء الضجيج كما هو الحال في سماعتها AirPod Pro، كما أنها ستدعم المساعد الصوتي سيري والذي يتم التحكم به وتشغيله عبر اللمس.

منذ سنوات تظهر شائعات حول هذا النوع من المنتجات، لكن مؤخراً ظهرت أيقونات في النسخة التجريبية من iOS 14 تشير إلى أن آبل بالفعل اقتربت من إطلاق السماعة التي يمكن وصلها لاسلكياً بأجهزة آبل.

تشير بعض المصادر إلى أن آبل قد تطلق هذه السماعة في يونيو بالتزامن مع مؤتمر المطورين WWDC وسيكون سعرها حوالي 350 دولار ما يجعلها تنافس سماعة Studio3 من شركة بيتس التي تملكها آبل، أو سماعة Bose 700.

مع أن هذه مجرد شائعات، لكن المؤكد أن سماعة آبل لن تكون رخيصة وستستهدف الفئة المرموقة من السماعات، لذا تعمل آبل على الاهتمام بأدق التفاصيل لاسيما من ناحية التصميم، خاصة أن شائعات أخرى تقول أن شركة Goertek الصينية ستقوم بتجميع السماعة، وهذه الشركة مازالت لم تستعيد كامل طاقتها الانتاجية بسبب فيروس كورونا.

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