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"البيطريين" تجمد أعمال مجلس نادي النيل ووقف الاجتماعات

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:08 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
أعلن الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، اعتماد قرار الأمين العام بوقف اجتماعات مجلس النقابة، واجتماعات اللجان النوعية فيما عدا لجنة الإشراف على الانتخابات، وذلك لتسيير الأعمال الخاصة بالانتخابات، بالإضافة إلى اعتماد قرار الأمين العام بإيقاف التعامل مع الفنادق وعدم صرف أي مبالغ تحت مُسمى مبيت للأعضاء.

وقررت النقابة تحصيل اشتراكات النقابة العامة لعام 2019، بدون غرامات لحين إجراء العملية الانتخابية، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور ناجي سلام مقرر لجنة العلاج، لمراجعة الأوراق الخاصة بالإعانات العلاجية مع مراعاة عدم تطبيق بند الستة أشهر للتقارير الطبية، نظرا لما تمر به البلاد، وعرضها على هيئة المكتب القادمة لاعتمادها للصرف.

كما تضمنت القرارات:

1- تجميد نشاط اللجنة الاجتماعية، لحين إجراء العملية الانتخابية مع تكليف الدكتور محمود حسين عفيفى، والدكتور ناجى سلام، بتسيير أعمال الخاصة بالإعانات الاستثنائية للجنة الاجتماعية.

2- تجميد نشاط المركز العلمي لحين إجراء العملية الانتخابية، مع تكليف الدكتور شرف الدين فيصل شرف بتسيير الأعمال الخاصة بالمركز العلمى، مع عدم صرف أى مبالغ أخرى للمركز.

3- الموافقة على الإيميل الوارد من الدكتور حمدى شاكر، مدير صندوق التكافل، بطلب إعفاءه من مهامه، واختيار الدكتور الحسينى محمد عوض مديرا لصندوق التكافل، والدكتور محسن حامد محمد، أمين الصندوق لصندوق التكافل.

4- إعادة تشكيل مجلس إدارة نادى النيل الاجتماعى، على النحو التالي:

- الدكتور عبد العزيز الجوهرى، رئيس مجلس الإدارة.
- الدكتور أشرف قاسم أمين الصندوق.
- الدكتور محمد فكرى القرش، عضو مجلس الإدارة.
- الدكتور شرف الدين فيصل شرف، عضو مجلس الإدارة.
- الدكتور محسن حامد محمد، عضو مجلس الإدارة.

5- عدم صرف أي مبالغ لنادى النيل الاجتماعى، دون العرض على هيئة المكتب لاعتماد الصرف.
6- عمل بيان بمصروفات الأعضاء فى الفترة من 112019، حتى تاريخه، ويعرض على الجمعية العمومية.


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خاطب الدكتور البدري أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، وعضو مجلس النواب، المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، لإخطاره بأن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالنقابة العامة قد قررت تحديد يوم الجمعة الموافق 12 يونيه 2020، لإجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية 2020.

وأوضح البدري، أنه تعذر عقد اجتماع مجلس النقابة العامة، والذى كان من المقرر له 13 أبريل الجاري، نظرا لعدم قناعة عدد كبير من أعضاء المجلس بفكرة انعقاده من خلال خاصية الفيديوكونفرانس، ما بين قناعات قانونية لدى البعض، أو لعدم اتقان استخدامه من خلال البعض، أو عدم جاهزية لدى البعض، من جهة أخرى ممنوع انعقاد جلسات اجتماعات لعدد يصل إلى 25 عضو.

وأشار وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إلى أنه بناءا على ذلك ستتحمل هيئة المكتب برئاسة النقيب العام، المسئولية فى هذه الفترة لاستمرارها فى خدمة الأعضاء وتلبية أمورهم النقابية، بالتزامن مع الاستعداد لاجراء الانتخابات، بعد مخاطبة النيابة الإدارية له، لتنظيم جدول إشرافهم على إجراءات الانتخابات.

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