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بوتين يوجه بتأجيل احتفالات يوم النصر تحسبا لتفشي كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:05 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
وكالات
وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتأجيل الاستعراضات العسكرية وباقي الفعاليات بمناسبة عيد النصر، والتي كان من المخطط إجرائها يوم 9 مايو، إلى موعد آخر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال بوتين، في كلمة مسجلة ألقاها اليوم الخميس: "إن المخاطر الناجمة عن الوباء، الذي لم تتجاوز بعد ذروتها، وهي مرتفعة للغاية، وهذا الأمر لا يعطيني الحق في إطلاق الاستعدادات للاستعراض العسكري وباقي الفعاليات الجماعية العامة".

وأضاف بوتين: "لهذا السبب أوجه لوزير الدفاع ورؤساء الهيئات العسكرية وأجهزة السلطة على كافة المستويات بتغيير جدول العمل وتأجيل الاستعدادات للاستعراض العسكري في الساحة الحمراء وكل الاستعراضات في الأقاليم".

وحتى اليوم الخميس سجلت في روسيا 27938 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بما في ذلك 232 حالة وفاة. 

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يوم النصر كورونا فلاديمير بوتين تأجيل انتشار احتفالات

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