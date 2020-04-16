نقابة الفلاحين تكشف عن "بيزنس لحوم الحمير"

كشف النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، عن حقيقة ضبط عدد من المحلات التي تبيع لحوم الحمير ،وذلك عن طريق عمليات تتبع المدابغ وضبط جلود الحمير وبممارسة الضغوط على العاملين في المدابغ يتم التوصل الى طريق اللحوم والى اي مطاعم ذهبت هذة اللحوم حيث أن أصحاب المحلات يحصلون على أرباح من الجلود أعلى من اللحوم ، كما أن أسعار لحوم الحمير أرخص بكثير من لحوم المواشي خاصة في الوقت الحالي وارتفاع أسعار المواشي حيث أن جلود الحمير بزنس خاص.





وأوضح الأمين العام للفلاحين، أن المصريين شعب طيب بطبعه ، وللاسف أكل لحم حمير كتير جدًا، لافتًا إلى أن لحوم الحمير رخيصة والجلود أسعارها مرتفعة ويتم تصديرها للصين بأسعار باهظة وهو مادفع اصحاب المحلات وتجار الجلود الى بيع لحوم الحمير للمواطنين حيث ان التخلص من لحوم الحمير برميها في القمامة سينكشف امرهم ، مشيرا الى ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية تواصل حملاتها على جميع محلات الكباب والكفتة في العديد من المحافظات لضبط لحوم حمير اخرى.





ولفت أبو اللوز إلى أن كميات اللحوم التي تم ضبطها في 3 محلات شهيرة تقوم بالبيع وتوزيع الوجبات السريعة على كورنيش المعادي في منطقة حلوان والمعصرة بجنوب القاهرة والتي تبين أنها لحوم من الفصيلة الحيلية والتي تحتوي في اللحوم المخلوطة في الكفته والكباب.





واضاف أنه تم سحب عينات من المحلات الثلاثة وتم تحليلها بمعامل بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة واثبت المعمل أن اللحوم من الفصيلة الخيلية ومخلوطة بلحوم أخرى وتم إغلاق المحلات الشهيرة وارسال نتيجة التحاليل للنيابة العامة بالتنسيق مع طب بيطري القاهرة وحي المعصرة وحلوان بعد إغلاق المحلات بشكل كامل.