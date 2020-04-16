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الجزائر تعلن تسجيل 12 وفاة جديدة بـ كورونا و 108 إصابات

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 12 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 108 إصابات.

 ويذكر أن سجلت الجزائر، الثلاثاء، ارتفاعاً جديداً في عدد حالات فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" مقابل تباطؤ في حالات الوفيات مقارنة بالأسابيع الأولى لتفشي الوباء في البلاد. 

وأعلنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات الجزائرية، في أحدث حصيلة لها، عن تسجيلها 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين 2160 حالة مؤكدة.

وللمرة الأولى منذ تفشي كورونا في الجزائر، سجلت محافظة البليدة التي تعد بؤرة للوباء في البلاد "أدنى" معدل إصابات يومي بعد تسجيلها حالتي إصابة فقط خلال الـ24 ساعة ماضية، وبلغ عدد الحالات المصابة بها 597 حالة مؤكدة، تلتها العاصمة بـ380.

كما سجلت الجزائر 10 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ويبلغ معها إجمالي الوفيات إلى 336، وهو أدنى معدل يتم تسجيله منذ انتشار الفيروس بداية الشهر الماضي.

وارتفعت حالات التعافي من فيروس كورونا في الجزائر إلى 708 حالة شفاء غادرت جميعها المستشفيات، بعد تسجيل 17 حالة تعاف جديدة.

وأعلنت مصالح مصالح ولاية الجزائر، الأربعاء، أن دفن ضحايا وباء كورونا يكون كباقي الموتى عبر مختلف مقابر العاصمة دون تخصيص.

وحسب ذات المصدر، أن جنائز موتى هذا الوباء “تجري في ظروف عادية” عبر مختلف مقابر العاصمة دون تخصيص أي مربع لهذه الفئة.

وهذا عكس ما تم تداوله عبر صفحات “الفيسبوك”، بتخصيص مربع بمقبرة العاليا لدفن فيه موتى فيروس كوفيد 19 .

كما حرصت ذات المصالح على تزويد العمال بوسائل الوقاية وإلزامهم بشروط النظافة الصارمة حفاظا على سلامتهم الصحية.

وأشارت مصالح الولاية، أن وحدة النجارة لمؤسسة تسيير المقابر والجنائز لولاية الجزائر تعمل على صنع صناديق الموتى وتسليمها يوميا إلى المؤسسات الاسشفائية.


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