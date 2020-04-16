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في عيد ميلاده الـ45.. "أوائل" من مسيرة "الإمبراطور" حازم إمام

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:11 م
حازم امام
حازم امام
علاء خليف
يُطفئ اليوم الخميس، حازم إمام أسطورة الزمالك ونجم منتخب مصر السابق، شمعة عيد ميلاده الـ45، حيث أنه من مواليد 16 أبريل لعام 1975، ويُعد "الثعلب الصغير" كما تلقبه الجماهير المصرية، واحد من أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، صال وجال مع الفريق الأبيض وحقق معه العديد من البطولات والألقاب، كما توج مع منتخب الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 1998.

وخاض حازم إمام تجربة احترافية خلال مسيرته الكروية ضمن صفوف أودينيزي الإيطالي موسم 1996 / 1997، لكنه لم يحظي بفرصة حقيقية للمشاركة معه، مما دفعه للرحيل على سبيل الإعارة إلي نادي دي جرافشاب الهولندي، وبعد انتهاء إعارته عاد للنادي الإيطالي مجددًا لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق مما دفعه للعودة للزمالك والذي لعب له عدة مواسم قبل اعتزاله.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أوائل من مسيرة حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق:-

- أول مباراة له مع الزمالك كانت أمام الاتحاد السكندري يوم 12 نوفمبر 1993، وفاز فريقه بهدفين دون رد.

- أول هدف لحازم إمام في بطولة الدوري كان في شباك جمهورية شبين موسم 1994 / 1995 وفاز فريقه 2-0.

- أول هدف لـ"الإمبراطور" في بطولة كأس مصر كان في شباك القناة عام 2001.

- أول هداف له في البطولات الإفريقية كان في شباك فريق الإفريقي التونسي في كأس الكؤوس الإفريقية 2001.

- أول لاعب يحرز هدف في بطولة كاس السوبر المصري أمام غزل المحلة عام 2001 وفاز الأبيض باللقب.

- أول بطولة له مع الزمالك كانت بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1996.

- أول مباراة له مع منتخب مصر كانت ضد جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر 1995 وخسر الفراعنة 2-0.

- أول هدف له مع منتخب مصر كان في شباك تونس عام 1996، في مباراة فاز بها الفراعنة 2- 1.

- أول نسخة من بطولة أمم إفريقيا يشارك بها مع منتخب مصر كانت عام 1996 في جنوب إفريقيا.

- أول تتويج مع منتخب مصر والبطولة الوحيدة له مع الفراعنة كأس أمم إفريقيا 1998.

- أول لاعب مصري و عربي يحترف في الدوري الإيطالي موسم 1996 / 1997.

- أول ناد يحترف به "الثعلب" أودينيزي الإيطالي موسم 1996 / 1997.

- أول مباراة بعد عودته من الاحتراف كانت ضد النادي الأهلي عام 2001 وفاز الفريق الأبيض 3-1.

- أول أهدافه مع الزمالك بعد عودته من الاحتراف كان في شباك الإسماعيلي عام 2001 وانتهت بالتعادل 1-1.

- أول لاعب مصرى يحرز هدف في دورى أبطال العرب في شباك فريق نواذيبو الموريتانى موسم 2003 / 2004.

- أول لاعب تصنع له الجماهير فانلة تحمل رقمه و صورته وأصبحت أكبر فانلة للاعب على مستوى العالم.

- أول لاعب تصدر لعبة إلكترونية تحمل اسمه و صورته.

- أول لاعب مصرى ينشأ موقع الكتروني باسمه.

- أول لاعب مصرى يصور إعلان مع كبار نجوم كرة القدم في العالم.

- أول لاعب في العالم يحصل على لقب مسابقة أفضل مهارات في العالم برعاية "بيبسي"

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