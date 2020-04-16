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سقط بـ"حشيش وسلاح".. اعترافات ديلر الوراق أمام النيابة

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
"عايز أبقى غني".. بهذه الكلمات، أدلى تاجر مخدرات، باعترافاته أمام النيابة العامة، بشمال الجيزة، بعدما سقط في قبضة رجال المباحث، وبحوزته ١٠ قطع من مخدر الحشيس، وسلاح، ومبالغ مالية بمنطقة الوراق.

وأنكر المتهم في بداية التحقيق الاتهامات الموجهة إليه، وبتضييق الخناق عليه اعترف باتجاره في المخدرات منذ سنوات، وذلك لاحتياجه لمبالغ كثيرة، ولأن تجارتها مكسب كبير، وذلك من أجل أن يعيش حياة كريمة.

وأضافت التحقيقات، أنه كان يروج على عملائه بالمنطقة وخارجها، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، فضبط بحوزته سلاح، من أجل الدفاع عن نفسه، ومبلغ حوالي ٢٠٠٠ جنيه مقابل الاتجار.

وكشفت، عن أن المتهم لديه معلومات جنائية، من بينها قضايا مخدرات وسلاح، أمرت النيابة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لكتابة تقرير واف عنها.

وبداية الواقعة، تعود عندما تمكن ضباط مباحث قسم الوراق، من ضبط أحد العناصر الإجرامية حال تواجده بدائرة القسم، بتهمه حيازته لـ١٠ قطع من مخدر الحشيش وهاتف محمول، مبلغ ومالي. 
 
وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته المخدرات

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وفي سياق متصل، سقط عاطل لاتجاره في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمنطقة الصف، في قبضة رجال المباحث وبحوزته ٢٠ كيلو جرام لمخدر البانجو، بندقية آلية، 19 طلقة لذات العيار، دراجة نارية، مبلغ مالى، فأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة، بارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها وكتابة تقرير واف عن الواقعة، والتحريات حول نشاط المتهم.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف، برئاسة الرائد أحمد يسري رئيس مباحث المركز، عن قيام أحد العناصر الإجرامية، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة ضبط المتحري عنه، وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم أحمد صبحي وكيل فرقة الصف واطفيح، وتمكنت القوات من القبض عليه وعثر بحوزته 20 كيلو جرام لمخدر البانجو، بندقية آلية، 19طلقة لذات العيار، دراجة نارية، مبلغ مالى.

وتحفظت القوات على المضبوطات وتم اقتياده إلى ديوان المركز لمناقشته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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سلاح حوادث حشيش بوابة الفجر الفجر

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