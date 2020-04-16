حاكم ولاية نيويورك يعلن عن تمديد حالة الإغلاق حتى 15 مايو

وذكر كومو في مؤتمر صحفي يومي إنه سيصدر أمراً تنفيذياً بذلك يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم السبت المقبل.

حاكم ولاية نيويورك، الأربعاء، إنه سيطلب من سكان الولاية وضع أقنعة الوجه (كمامات) في الأماكن العامة عندما يتعذر الحفاظ على مسافة نحو مترين بين شخص وآخر.

وأشار إلى الحاجة إلى إجراء فحوص فيروس كورونا على نطاق واسع للتخلص من هذه التدابير، ولكن الحال لم يصل إلى هذه المرحلة بعد.





يشار إلى أن نيويورك هي بؤرة انتشار فيروس كورنا المستجد في الولايات المتحدة.





وحذر كومو بقوله: "لم نخرج من مرحلة الخطر بعد"، وقال إن نيويورك لا تزال تشهد "أزمة صحة عامة.