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حاكم ولاية نيويورك يعلن عن تمديد حالة الإغلاق حتى 15 مايو
الخميس 16/أبريل/2020 - 06:10 م
الفجر
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، اليوم الخميس، تمديد حالة الإغلاق في الولاية حتى 15 مايو، للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويذكر أن قال حاكم ولاية نيويورك، الأربعاء، إنه سيطلب من سكان الولاية وضع أقنعة الوجه (كمامات) في الأماكن العامة عندما يتعذر الحفاظ على مسافة نحو مترين بين شخص وآخر.
وذكر كومو في مؤتمر صحفي يومي إنه سيصدر أمراً تنفيذياً بذلك يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم السبت المقبل.
وأشار إلى الحاجة إلى إجراء فحوص فيروس كورونا على نطاق واسع للتخلص من هذه التدابير، ولكن الحال لم يصل إلى هذه المرحلة بعد.
يشار إلى أن نيويورك هي بؤرة انتشار فيروس كورنا المستجد في الولايات المتحدة.
وحذر كومو بقوله: "لم نخرج من مرحلة الخطر بعد"، وقال إن نيويورك لا تزال تشهد "أزمة صحة عامة.
وأعلن أندورو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، الأربعاء، تسجيل 752 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال كومو، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، لكشف مستجدات أزمة كورونا في ولايته، إن أكثر من 500 ألف اختبار أجرته الولاية للكشف عن الإصابات المحتلمة بوباء كورونا، لافتا إلى أنه أعلى معدل للاختبارات عن الفيروس التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف حاكم نيويورك عن انخفاض معدل العدوى بكورونا في الولاية، مشددة على ضرورة التفكير في تعزيز الرعاية الصحية قبيل اكتشاف لقاح فيروس كورونا المستجد.
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