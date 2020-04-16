معلومات لا تعرفها عن طقس خميس العهد

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس الموافق الـ16 من أبريل 2020 قداس خميس العهد والمنعقد بدير الأنبا بيشوي، المتواجد في وادي النطرون.





طقس خميس العهد





وشارك قداسة البابا تواضروس في صلاة خميس العهد عدد من رهبان الدير والآباء الأساقفة، نظرًا لعدم وجود جمهور، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تتبعها جمهورية مصر العربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





احتفالات خميس العهد





وتحل اليوم ذكرى احتفالات خميس العهد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أن اليوم سبقه الأربعاءالمعروف بأربعاء البصخة، ثم الجمعة الحزينة، ويصلى بها صلاة "اللقان"، وهي إحدى الصلوات التي ترتبط بخميس العهد.





صلاة لقان خميس العهد





وترتبط صلاة اللقان بطقس خميس العهد وتشير "اللقان" المأخوذة من اللغة اليونانية وتعني الإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتوجد نماذج له في كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت في أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه في الوقت الحالى في وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.





احتفالات الكنيسة بطقس خميس العهد





وتحتفل الكنيسة الأرثوذوكسية بطقس اللقان المرتبط بالأعياد ذات الصلة بالماء، وتتذكر الكنيسة معمودية السيد المسيح، وفى قداس "خميس العهد" يقام اللقان، لتذكر تواضع السيد المسيح حينما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، ويقام الطقس نفسه في عيد الرسل، لأن الرسل تشبهوا بالمسيح في الخدمة.





خميس العهد وغسل الأرجل





ومن الطقوس الشهيرة والمرتبطة بطقس خميس العهد، أنه عندما يتم الانتهاء من صلاة "اللقان"، يغسل الكاهن أرجل الحاضرين، الكهنة ثم الشمامسة ثم الرجال واحدًا أما النساء فيرشمهن الكاهن بلفافة مبلولة بماء اللقان في جباههن وأيديهن فقط، وهو طقس لا يعرفه الكثيرون.



















