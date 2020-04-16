Advertisements

معلومات لا تعرفها عن طقس خميس العهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:19 م
خميس العهد
خميس العهد
ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس الموافق الـ16 من أبريل 2020 قداس خميس العهد والمنعقد بدير الأنبا بيشوي، المتواجد في وادي النطرون.

طقس خميس العهد

وشارك قداسة البابا تواضروس في صلاة خميس العهد عدد من رهبان الدير والآباء الأساقفة، نظرًا لعدم وجود جمهور، نتيجة للإجراءات الاحترازية التي تتبعها جمهورية مصر العربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

احتفالات خميس العهد

وتحل اليوم ذكرى احتفالات خميس العهد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث أن اليوم سبقه الأربعاءالمعروف بأربعاء البصخة، ثم الجمعة الحزينة، ويصلى بها صلاة "اللقان"، وهي إحدى الصلوات التي ترتبط بخميس العهد.

صلاة لقان خميس العهد

وترتبط صلاة اللقان بطقس خميس العهد وتشير "اللقان" المأخوذة من اللغة اليونانية وتعني الإناء الذى يوضع فيه الماء للاغتسال، وتوجد نماذج له في كنائس مصر القديمة على شكل وعاء من الحجر أو الرخام، مثبت في أرضية الكنيسة، بينما توضع المياه في الوقت الحالى في وعاء عادى، ويصلى عليها الكاهن.

احتفالات الكنيسة بطقس خميس العهد

وتحتفل الكنيسة الأرثوذوكسية بطقس اللقان المرتبط بالأعياد ذات الصلة بالماء، وتتذكر الكنيسة معمودية السيد المسيح، وفى قداس "خميس العهد" يقام اللقان، لتذكر تواضع السيد المسيح حينما انحنى ليغسل أرجل تلاميذه، ويقام الطقس نفسه في عيد الرسل، لأن الرسل تشبهوا بالمسيح في الخدمة.

خميس العهد وغسل الأرجل

ومن الطقوس الشهيرة والمرتبطة بطقس خميس العهد، أنه عندما يتم الانتهاء من صلاة "اللقان"، يغسل الكاهن أرجل الحاضرين، الكهنة ثم الشمامسة ثم الرجال واحدًا أما النساء فيرشمهن الكاهن بلفافة مبلولة بماء اللقان في جباههن وأيديهن فقط، وهو طقس لا يعرفه الكثيرون.





شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقان خميس العهد طقس خميس العهد خميس العهد انتشار الفيروس الاحترازية

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 7 ساعات

"الوزراء": إيقاف المترو وغلق كامل للمحال التجارية خلال "شم النسيم"

منذ أقل من ساعة

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ حوالي 6 ساعات

اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد: أمطار رعدية على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء

منذ أقل من ساعتين

السيسي يجتمع برئيس الوزراء.. ويصدر توجيهات عاجلة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 16 ساعة

رجب بكار يثير الجدل بشأن انضمامه للأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 20 ساعة

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مذبحة في الأهلي.. 8 لاعبين يرحلون عن الفريق بنهاية الموسم الحالي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يغازل نجمه

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

"تناول القصب والقلقاس".. مظاهر الاحتفال بعيد الغطاس‎

تعرف على "خميس العهد" وتفاصيل الاحتفال به في أسبوع الآلام

في عيد الغطاس.. صلوات اللقان لطرد الأرواح الشريرة

البابا تواضروس يترأس قداس اللقان بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

البابا تواضروس يرسم الأباء والكهنة بمياه اللقان بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية (فيديو)

البابا تواضروس يصلي لقان الغطاس بالإسكندرية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة

05:10 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

السيسي يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

04:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"