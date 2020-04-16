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بريطانيا تقرر تمديد حالة الإغلاق حتى 7 مايو لمواجهة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
الفجر
قررت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، تمديد حالة الإغلاق حتى 7 مايو في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

ويذكر أن أحصت بريطانيا، الأربعاء، 761 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في حصيلة تعكس تراجعا طفيفا مقارنة مع الثلاثاء (778 وفاة)، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات في البلاد الى 12 الفا و868.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 98 الفا و476 في زيادة قدرها 4 الاف و605 إصابات عن الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة.

والأرقام التي تنشرها السلطات الصحية البريطانية يوميا لا تشمل سوى مصابين بالفيروس توفوا في المستشفى، وهي طريقة تتعرض لانتقادات لأنها لا تحتسب الوفيات في دور المسنين وتقلل بالتالي من الآثار الفعلية للوباء.

وبحسب أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاء، سجلت انجلترا وويلز حتى 3 أبريل 6235 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في حين أحصت وزارة الصحة 4093 في المستشفيات.

وفي اسكتلندا أحصى المكتب الأسكتلندي للإحصاء 962 وفاة جراء كوفيد-19 حتى 12 من الجاري ربعهم (237) في دور للمسنين وهو رقم أعلى من ال699 وفاة التي سجلتها السلطات الصحية في المستشفيات الأربعاء.

وصرح وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، بأن الحكومة البريطانية لا تواجه خيارًا بين إبطاء انتشار فيروس كورونا في البلاد أو حماية الاقتصاد.

وقال "سوناك" لتلفزيون "بي بي سي": "من الواضح أننا يجب أن نهزم هذا الفيروس في أسرع وقت ممكن. هذا ليس خيارًا بين الصحة والاقتصاد. هذا يتحدى الفطرة السليمة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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