Advertisements

بسبب كورونا.. البرلمان يقرر حضور الجلسات العامة ببصمة الوجه

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنه في ضوء توجيهات الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة النواب، فقد تقرر إتاحة أثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامس، حيث تم تركيب عدد (٥) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة.

وأضاف "فوزي"، سيكون متاحا للنواب تسجيل بصمة الوجه خلال ٣٠ ثانية قبل دخول القاعة بمساعدة أي من المختصين بمركز المعلومات، المتواجدين حول القاعة الرئيسية اعتبارا من بعد ظهر الغد، وبالتالي لن يستغرق تسجيل البيانات وتخزين بصمة الوجه أي وقت يذكر.

وأوضح الأمين العام، أن الخيار سيكون متاحا النواب في إثبات الحضور في الجلسات القادمة عن طريق أجهزة بصمة الوجه، أو الاستمرار في إثبات الحضور عن طريق أجهزة بصمة الأصبع حتى اكتمال جميع عناصر قاعدة بيانات بصمة الوجه للنواب، مع التأكيد على توافر المطهرات اللازمة بجوار كل جهاز بصمة للاصبع لمن يريد الاستمرار في استخدام بصمة الاصبع.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع إجمالى المتعافين من فيروس كورونا إلى 553 حالة حتى اليوم، وأوضح بيان الوزارة أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر البيان أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 2505 حالات من ضمنهم 553 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و183 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا بوابة الفجر الفجر البصمة البرلمان

أخبار تهمك

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يغازل نجمه

منذ ساعة

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 7 ساعات

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 19 ساعة

السيسي يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأرصاد: أمطار رعدية على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء

منذ ساعة و نصف

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

السيسي يجتمع برئيس الوزراء.. ويصدر توجيهات عاجلة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رجب بكار يثير الجدل بشأن انضمامه للأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة

منذ أقل من ساعتين

مذبحة في الأهلي.. 8 لاعبين يرحلون عن الفريق بنهاية الموسم الحالي

منذ حوالي 4 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ أقل من ساعة

"الوزراء": إيقاف المترو وغلق كامل للمحال التجارية خلال "شم النسيم"

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. إعلان نتيجة فحص الكورونا لـ"مدبولي" وأعضاء الحكومة

برلماني: العزل الإجباري لمرضي "كورونا" ضرورة ملحة (فيديو)

وزارة الصحة ترفع درجة الاستعداد بجميع منافذ البلاد

برلمانية تطالب بغلق فوري للكوافيرات لمواجهة "كورونا"

أستاذ قلب يكشف إجراء جديد للوقاية من الإصابة بالكورونا

برلماني عن الإصابات بكورونا: " كله بيفتي على فيس بوك"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:51 م

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة

05:10 م

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

السيسي يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

04:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"