3 لاعبين خارج جنة الزمالك في الصيف





اقترب موسم الانتقالات الصيفية من بدايته، رغم الغموض الذي يسيطر على النشاط الرياضي وإحتمالية تأجيلها أكثر من ذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتحاول الأندية العثور على أهدافها خلال فترة التعاقدات، سواء بإبرام صفقات مميزة أو تحديد الراحلين لعدم الحاجة الفنية لخدماتهم.





ويعد نادي الزمالك، واحد من الأندية القوية التي تسعى دائمًا لتدعيم صفوفها، وستكون مطالبه برحيل عدد من اللاعبين حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني.





ويرصد "الفجر الرياضي" الأسماء التي تقترب من الرحيل عن صفوف الزمالك مع بداية الموسم الجديد بالتقرير الآتي:-





1- "محمد عنتر"

يعد محمد عنتر مهاجم الفريق الأبيض من أقرب اللاعبين على قوائم الراحلين، بسبب خروجه من حسابات الجهاز الفني منذ بداية الموسم الجاري.





2- "إمام عاشور"

اقترب إمام عاشور لاعب الفريق من الرحيل بأوامر من الفرنسي باتريس كارتيرون، بعدما غاب عن أغلب مباريات الموسم، بالإضافة إلى إيقافه 10 مباريات على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري.





3- "محمد حسن"

أصبح من المؤكد رحيل محمد حسن لاعب وسط الفريق الأبيض، خلال الموسم الجديد بعدما طالب بالرحيل لرغبته في المشاركات الأساسية، بعدما أصبح خارج حسابات الفريق تمامًا منذ التعاقد معه من صفوف وادي دجلة.



