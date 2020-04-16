الأردن يقرر إغلاق محافظة العقبة اعتبارا من الأحد القادم

ويذكر أن كشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأربعاء، النقاب عن أن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.





وقال الرزاز إن الحكومة ستسمح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل، قريبا، لكن لن يَرفع حظرا للتجول المفروض قبل شهر، ويحد من تحركات الأردنيين البالغ عددهم عشرة ملايين.





وأضاف رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة في الإصابة بالفيروس.



