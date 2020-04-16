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الأردن يقرر إغلاق محافظة العقبة اعتبارا من الأحد القادم

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
الفجر
قررت السلطات الأردنية، مساء اليوم الخميس، إغلاق محافظة العقبة اعتبارا من الأحد القادم، وذلك  بالتزامن مع السماح لبعض القطاعات التجارية في المحافظة بالعمل في أوقات محددة.

ويذكر أن كشف رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الأربعاء، النقاب عن أن الحكومة ستخفف قريبا إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا. 

وقال الرزاز إن الحكومة ستسمح لمزيد من الشركات والصناعات بالعودة إلى العمل، قريبا، لكن لن يَرفع حظرا للتجول المفروض قبل شهر، ويحد من تحركات الأردنيين البالغ عددهم عشرة ملايين.

وأضاف رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة تشمل أيضا السماح للناس بالتنقل بحرية أكبر في بعض المناطق خارج العاصمة، لكنه حذر من أن هذه الإجراءات قد تُلغى إذا شهد الأردن زيادة في الإصابة بالفيروس.  

والثلاثاء، أعلن وزير الصحة سعد جابر، تسجيل إصابة بكورونا لشخص متعاف، موضحا أن بعض الأشخاص المصابين لم تظهر عليهم أعراض كورونا لكنهم نقلوا العدوى لغيرهم.  


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