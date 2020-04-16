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رامز جلال يروج لبرنامجه الرمضاني ''رامز مجنون رسمي"

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان رامز جلال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة البوستر الترويجي لبرنامجه الرمضاني للمقالب المعتاد الذي يحمل اسم "رامز مجنون رسمي"، وكتب رامز على هذه الصورة قائلا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

وتابع قائلا: "رامز مجنون رسمي رمضان 2020 على MBC مصر".

وعلق أحد المتابعين عليه مازحا: يابني لو عايز تموتنا من الضحك قولنا عشان نبقا عارفين مانموتش فجأة.

وأردف أخر قائلا: بموت فيك يا رامز ورمضان من غيرك ميحلاش، بالتوفيق يا نجم.

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