"أوقاف القدس" يعلن تمديد إغلاق المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله بالضفة الغربية، إن اثنين من المصابين من مدينة دورا، قضاء الخليل في جنوبي الضفة الغربية، والثالث من بلدة نعلين، غرب رام الله في وسط الضفة الغربية.

ويذكر أن أصيب 3 ممرضين في مستشفى المطلع "الأوغستا فكتوريا" في القدس الشرقية المحتلة بفيروس كورونا.

ويذكر أن أعلنت جامعة القدس، نجاحها في إنتاج جهاز تنفس صناعي محوسب بالكامل قابل للتصنيع محليا لمساعدة مرضى فيروس كورونا.





ويكتسب هذا التطور أهمية في ظل الحاجة لأجهزة التنفس لمرضى الإصابات الحرجة بفيروس كورونا أخذا بعين الاعتبار النقص الحاد بالأسواق العالمية.





وقالت جامعة القدس إن تكلفة إنتاج الجهاز منخفضة، وسريع التصنيع، وسهل الحمل والنقل ومخصص للعمل في غرف الطوارئ والعناية المركزة، ونقاط العلاج الميداني.





فقد أعلن رئيس جامعة القدس، الدكتور عماد أبو كشك، "نجاح الجامعة في إنتاج جهاز تنفس طبي محوسب بالكامل، من تصميم وتنفيذ فريق من أطباء ومهندسي الجامعة".





وكان الفريق قد باشر بمقر الجامعة في بلدة أبو ديس، شرق القدس المحتلة، بالعمل على تصميم وإنتاج الجهاز مع تفشي فيروس كورونا وبروز الحاجة لهذا النوع من الأجهزة.