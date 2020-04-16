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"بالجينز".. نادية الجندي تتألق بإطلالة جديدة عبر "الإنستجرام"

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة نادية الجندي على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر فيديوهات وصور من يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت نادية الجندي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية بنطلون جينز مقطع، وبلوزة كروهات.


يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعا ومن إخراج وائل إحسان.

المسلسل مأخوذ من الفورمات الأمريكى التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.


وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أما نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.

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💕🧿 إنهارده بالليل حلقه مع الأعلامي #شريف_عامر علي قناة #mbc_مصر الساعه ١٠ مساء #برنامج #يحدث_في_مصر وأسرة مسلسل #سكر_زيادة #نادية_الجندي #نبيلة_عبيد #سميحة_ايوب #هالة_فاخر المنتج #صادق_الصباح والمخرج #وائل_احسان كان نفسنا يكون معانا مؤلف العمل #امين_جمال مكياج #احمد_الاسير @ahmadalassir شعر #جو_رعد @joeraad يارب تعجبكم والمسلسل يعجبكم يارب ⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩ أوعدكم حتشوفوا عمل جديد ومختلف @[email protected] @sabbahanwar

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