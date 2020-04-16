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البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
يارا أحمد



كشف القائمون على مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد اضافة إلى سميحة أيوب وهالة فاخر، عن البوسترات الدعائية للعمل والتى تم تصويرها مع المصور شريف قمر، وتصدرت كل بطلة من البطلات بوستر بمفردها فيما اجتمعت الأربعة بطلات فى بوسترين، وذلك قبل انطلاق أولى حلقاته على شاشة mbc مصر فى شهر رمضان.


فى سياق متصل تواصل بطلات "سكر زيادة" تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل فى لبنان، مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا سواء بتعقيم مكان التصوير أو ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للمتواجدين فى "اللوكيشن"، وذلك بعد الانتهاء من معظم الأحداث خلال الفترة الماضية.


مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى، ويعد من أضخم الإنتاجات هذا العام، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" ويقف على انتاجه المنتج صادق الصباح، وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)
البوسترات الدعائية لبطلات "سكر زيادة" قبل انطلاق عرضه فى رمضان (صور)

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