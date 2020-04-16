نجوى كرم تتلقى رسالة حب من السعودية

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في منتدى جمع نخبة من الإعلاميين والمفكرين ورجال الأعمال السعوديين، تحت عنوان “روّاد ومواهب، حرص الدكتور محسن الشيخ آل حسان على القيام بمبادرة، وكانت عبارة عن رسالة حب من السعودية الى لبنان وذلك كتحية لأغنية نجوى كرم التي تنشد فيها للمملكة.

جاء في المبادرة: “إخواني الأوفياء وعشاق الوفاء حينما نذكر لبنان الحبيب فنحن نذكر هذا الشعب العربي الذي يكن للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وجيشا ومواطنين ومقيمين الحب والوفاء، وهذه فنانة لبنان الاولى فنانة الأصالة والتميز والفن اللبناني الأصيل… نجوى كرم تغني للشعب السعودي النبيل

وشارك في هذه المبادرة كل أعضاء هذا الملتقى، حيث قاموا بتسجيل أسمائهم مع رسائل عبّروا فيها عن الشكر والمحبة للبنان.

من جهتها شمس الأغنية ردّت على هذه المبادرة السعودية، بإسمها وبإسم بلدها لبنان قائلة: “نحن بهالدنيا شعب واحد بنشكّل قوّة كبيرة، أنتم إخوتنا وأهلنا دايماً بإذن الله".