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تيم حسن يفاجئ جمهورة بخروج مسلسله من السباق الرمضاني

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان تيم حسن، صورة له من كواليس تصوير مسلسلة الهيلة الرد وذلك ليخبر جمهورة بخبر محزن حيث أنة تم تأجيل عرض مسلسل "الهيلة" وسية ون خارج السباق الرمضاني لهذا العالم وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام "

وعلق"تيم" على الصورة قائلاً: "جبل في قيلولة خارج رمضان .. حبايبنا رح نعلمكم بتوقيت عرض الهيبة_الرد لاحقاً و ‎فـور تحديده إن شاء الله و صــحــتكم بــالــدنـيـا"

يشار إلي أنة تم تأجيل عرض مسلسل (الهيبة_الرد) بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض حظر التجوال وإجبار المواطنين علي الحجر المنزلي، مما أوقف الحركة في جميع أنحاء العالم حفاظاً علي صحة المواطنين، وللوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتقييد إنتشارة"

يذكر أن مسلسل الهيبة الرد من ﺇﺧﺮاﺝ: سامر البرقاوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ: فؤاد حميرة (إشراف درامي) طاقم العمل: تيم حسن ديمة قندلفت عادل كرم منى واصف أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني .

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