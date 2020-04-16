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"بالبكيني".. دوللي شاهين تغازل جمهورها

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة دوللي شاهين صورة من أحدث جلسة تصوير لها، من حديثة منزلها وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "شاهين" ب"البكيني" باللون البرتقاني وهي تأخذ "تان" من حديقة منزلها، وكتبت تعليقا على الصورة قائلة "صباحو"، وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة الجريئة فقال أحدهم "صباحو اشطة"، وقال آخر "صباحو برتقاني".

وكانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية دوللي شاهين مشاركتها في بطولة فيلم "ظرف صحي" عام 2014 بجانب عدد من الفنانين منهم روان فؤاد وعلاء مرسي وعايدة رياض وسليمان عيد وهو تأليف عبد المنعم طه وإخراج ابرام نشأت، وايضا مشاركتها في مسلسل "رأس الغول" عام 2016 بجانب عدد من الفنانين منهم النجم الراحل محمود عبد العزيز.

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