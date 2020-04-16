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محمد رمضان يغازل جمهوره بصورة جديدة له برفقة ابنته

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
روان هيثم
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر رمضان في هذه الصورة برفقة ابنته حنين، وكتب على هذه الصورة قائلا: "حنين محمد رمضان، ربنا يحفظ بناتنا جميعاً".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: ربنا يخليها يارب وتفرح بيها يا نجم.

ويذكر أن أخر الأعمال التي شارك فيها محمد رمضان في مسلسل "زلزال"، والذي شارك به كلا من حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم، ومن تأليف "عبد الرحيم كمال"، إخراج "إبراهيم فخر"، إنتاج شركة "سنيرجي".

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