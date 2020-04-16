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الإمارات تسجل 460 إصابة جديدة بـ كورونا وشفاء 61 و 2 وفاة

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الخميس، إجراء أكثر من 25 ألف فحص والكشف عن 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة شفاء و حالتي وفاة.

وانطلقت فعاليات الحملة الوطنية "الإمارات تتطوع"، التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، والهادفة إلى توحيد الأنشطة التطوعية وتعزيز التكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة لدعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستهدف الحملة الوطنية دعم جهود المتطوعين على مستوى الدولة، وتسخير خبرات ومهارات ومواهب أفراد المجتمع وإشراكها في عملية التطوع، من خلال نوعين من التطوع وهما الميداني والافتراضي، وضمن منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات.

وتسعى الحملة ضمن أهدافها وخلال المرحلة الحالية لاستقطاب أصحاب الخبرة والمهارات من الكادر الطبي، ضمن التخصصات: طبيب عام في جميع المجالات، طبيب نفسي، تمريض بجميع المجالات، أطباء متقاعدون من جميع التخصصات، طلبة من مختلف التخصصات الطبية، وأي شخص لديه شهادات تدريبية في الإسعافات الأولية أو الاستجابة لحالات الطوارئ.

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وفيات لتطوع شفاء زار انتشار الفيروس الإمارات 460 إصابة 25 الف

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