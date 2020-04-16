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كواليس انتحار مدرس بطريقة مأساوية في منشأة القناطر

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:32 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت المعاينة لجثة المدرس الذي عثر على جثته داخل شقته بمركز منشأة القناطر، عن أنه قطع شرايين يديه، وأن انتحاره جاء لمروره بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة مدرس داخل شقته بمركز منشأة القناطر، بقطاع أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مدرس داخل شقته بنطاق المركز.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع وجه بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وأعدت قوة أمنية برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة منشأة القناطر وكرداسة، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث المركز، وعُثر على جثة "و.د"، مدرس.

معاينة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، بينت سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة، كما تبين عدم وجود بعثرة وسرقة محتويات الشقة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات
الحكاية بدأت بـ"مشادة كلامية" بين شقيقين ونجل عمهما، وبين جارهم، بسبب خلافات جيرة بينهم، ضربه على إثرها أحدهم بـ" حجر" على رأسه، أحدث إصابته بنزيف داخلي أسقطه قتيلا في الحال... ذلك ما حدث بين رجل ثلاثيني العمر، في وقت حظر التجوال، بأحد شوارع منطقة إمبابة شمال الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض عليهم، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للعميد أحمد الحصي مأمور قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.

كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

أعدت مأمورية برئاسة المقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وتوجهت إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين " شقيقان ونجل عمهما"، وبين " جارهم ثلاثيني العمر"، بسبب خلافات جيرة بينهم.

تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى أن أحد أفراد الطرف الثاني تعدي على جارهم بالضرب بـ"حجر" محدثًا إصابته بنزيف داخلي أسقطه قتيلا في الحال.

وتمكنت القوات من السيطرة على الأمر وضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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منشاة القناطر بوابة الفجر انتحار مدرس الفجر

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