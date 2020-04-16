من سيتأهل إلى دوري الأبطال في حال إلغاء الدوري الإسباني؟.. اتحاد الكرة يُجيب

أعنل الاتحاد الإسباني لكرة القدم تمديد موعد انتهاء الموسم الجاري، وبداية الموسم الجديد لما بعد 30 من يونيو (حزيران) المقبل، وأيضاً معايير اختيار الفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية، والتي ستسمح لأصحاب المراكز الأربعة الأولى في المسابقة (برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسييداد) بالمشاركة في دوري الأبطال، ومشاركة بطل كأس الملك إضافة إلى الفريقين صاحبي المركزين الخامس والسادس في "الليغا" بالدوري الأوروبي، كما يحدث في الوقت الحالي.







وسيتم اتخاذ القرار حول الفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية في الوقت الذي سيطلب فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا، معرفة الأندية المتأهلة، والتي ستكون وفقا لتصنيف آخر جولة في مسابقة الدرجة الأولى وبالتساوي مع عدد المباريات التي خاضها 20 فريقاً وبمعايير محددة.







وسيتأهل لدوري الأبطال الأربعة الفرق الأولى في ترتيب المسابقة بينما سيتأهل للدوري الأوروبي صاحبا المركزين الخامس والسادس إضافة إلى أحد طرفي نهائي كأس الملك وفقاً لظروف مختلفة سواء أقيم النهائي أم لا. وبهذا سيكون أتلتيكو مدريد خارج بطولة دوري الأبطال، والذي نجح في إقصاء حامل اللقب، ليفربول، من نسختها الجارية.







وفي حال أقيم نهائي كأس الملك سيتأهل الفائز للدوري الأوروبي، أما إذا كان الفائز من ضمن الستة الأوائل حينها سيتأهل صاحب المركز السابع، وإذا لم يقام النهائي وكان الطرفين ضمن المراكز الستة الأوائل سيتأهل أيضا صاحب المركز السابع، وإذا كان أحدهما ضمن المراكز الأولى سيتأهل الفريق الآخر، وإذا كان الطرفين خارج المراكز الستة سيتأهل الأفضل منهما في ترتيب الليغا.







وفي الوقت الحالي وبعد انتهاء 27 جولة، يحتل الفريق "الكاتالوني" الصدارة برصيد 58 نقطة وفي الوصافة ريال مدريد بـ56 نقطة ثم إشبيلية برصيد 47 نقطة وفي المركز الرابع ريال سوسييداد برصيد 46 نقطة وفي المركز الخامس خيتافي بنفس الرصيد وفي المركز السادس الأتلتي برصيد 45 نقطة، ويتبعه فالنسيا برصيد 42 نقطة ثم فياريال برصيد 38 نقطة.