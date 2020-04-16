Advertisements

من سيتأهل إلى دوري الأبطال في حال إلغاء الدوري الإسباني؟.. اتحاد الكرة يُجيب

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:38 م
بوابة الفجر
وكالات
أعنل الاتحاد الإسباني لكرة القدم تمديد موعد انتهاء الموسم الجاري، وبداية الموسم الجديد لما بعد 30 من يونيو (حزيران) المقبل، وأيضاً معايير اختيار الفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية، والتي ستسمح لأصحاب المراكز الأربعة الأولى في المسابقة (برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وريال سوسييداد) بالمشاركة في دوري الأبطال، ومشاركة بطل كأس الملك إضافة إلى الفريقين صاحبي المركزين الخامس والسادس في "الليغا" بالدوري الأوروبي، كما يحدث في الوقت الحالي.



وسيتم اتخاذ القرار حول الفرق المتأهلة للبطولات الأوروبية في الوقت الذي سيطلب فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا، معرفة الأندية المتأهلة، والتي ستكون وفقا لتصنيف آخر جولة في مسابقة الدرجة الأولى وبالتساوي مع عدد المباريات التي خاضها 20 فريقاً وبمعايير محددة.



وسيتأهل لدوري الأبطال الأربعة الفرق الأولى في ترتيب المسابقة بينما سيتأهل للدوري الأوروبي صاحبا المركزين الخامس والسادس إضافة إلى أحد طرفي نهائي كأس الملك وفقاً لظروف مختلفة سواء أقيم النهائي أم لا. وبهذا سيكون أتلتيكو مدريد خارج بطولة دوري الأبطال، والذي نجح في إقصاء حامل اللقب، ليفربول، من نسختها الجارية.



وفي حال أقيم نهائي كأس الملك سيتأهل الفائز للدوري الأوروبي، أما إذا كان الفائز من ضمن الستة الأوائل حينها سيتأهل صاحب المركز السابع، وإذا لم يقام النهائي وكان الطرفين ضمن المراكز الستة الأوائل سيتأهل أيضا صاحب المركز السابع، وإذا كان أحدهما ضمن المراكز الأولى سيتأهل الفريق الآخر، وإذا كان الطرفين خارج المراكز الستة سيتأهل الأفضل منهما في ترتيب الليغا.



وفي الوقت الحالي وبعد انتهاء 27 جولة، يحتل الفريق "الكاتالوني" الصدارة برصيد 58 نقطة وفي الوصافة ريال مدريد بـ56 نقطة ثم إشبيلية برصيد 47 نقطة وفي المركز الرابع ريال سوسييداد برصيد 46 نقطة وفي المركز الخامس خيتافي بنفس الرصيد وفي المركز السادس الأتلتي برصيد 45 نقطة، ويتبعه فالنسيا برصيد 42 نقطة ثم فياريال برصيد 38 نقطة. 

أخبار تهمك

بيان عاجل من البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين بالخارج

منذ حوالي 9 ساعات

قبل شم النسيم.. إغلاق شواطئ وفنادق ومتنزهات الإسكندرية والساحل الشمالي

منذ حوالي 8 ساعات

مذبحة في الأهلي.. 8 لاعبين يرحلون عن الفريق بنهاية الموسم الحالي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

منذ يوم

طبيب بـ نيويورك يوجه نصيحة لمستشفيات العزل في مصر

منذ أقل من ساعتين

السيسي يوجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: أمطار رعدية على معظم المناطق من الجمعة إلى الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان أحمد دياب عن عمر يناهز الـ75 عاما

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل بالصور.. القبض على أمين المخزن الإقليمي للمستلزمات الطبية بدمياط

منذ حوالي 7 ساعات

اجتماع عاجل لمجلس الوزراء.. وقرارات مهمة

منذ حوالي 3 ساعات

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تشييع جثمان الراحل أحمد دياب فجر اليوم الخميس ولا يوجد عزاء

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل مدافع الفريق

منذ ساعة و 6 دقيقة

3 صفقات تقترب من الأهلي في الصيف.. في مقدمتهم خليفة محمد صلاح

منذ ساعة

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:28 م

"الصحة": 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

قرارات عاجلة لرئيس الوزراء بشأن "شم النسيم"

05:51 م

الطب الوقائي يحذر من الأسبوع القادم في مصر: "مصيبة" (فيديو)

09:52 ص

مفاجأة.. فايلر يستقر على بديل أحمد فتحي

02:42 م

طبيب بـ نيويورك يوجه نصيحة لمستشفيات العزل في مصر

06:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: شوربة ساويرس بالكورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"