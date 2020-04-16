اليوم.. نيللي كريم ونسمة محجوب ضيوف أبلة فاهيتا

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تحل النجمة نيللي كريم والفنانة نسمة محجوب ضيفا الدمية الشهيرة "فاهينا"، مقدمة برنامج "لايف من الدوبليكس"، المذاع على قناة " on".



وشارك الحساب الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" لبرنامج لأبلة فاهيتا،صور من كواليس الحلقا وتعليقا عليها قائلا "الأرشانات والمز لايف من الكوارنطين الخميس والجمعة 11 بالليل على ontv #اترزع_في_بيتك".





وعلى الجانب الآخر تواصل النجمة نيللي كريم تصوير مسلسله الرمضاني "ب ميت وش"،والذي يشارك فيه بجانبها عدد من الفنانين منهم آسر ياسين وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي.



يذكر أن برنامج "لايف من الدوبليكس" تقديم الدمية الشهير "أبلة فاهيتا"، ويذاع على قناة " on" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع الساعة 11 مساء.