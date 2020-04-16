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فرنسا تسجل 753 وفاة جديدة بـ كورونا و 14590 إصابة

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، تسجيل 753 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 14590 إصابة.

ويذكر أن ارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" في فرنسا إلى 17167 حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، بينها 10643 في المستشفيات، وفق تعداد رسمي أعلنه مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون، الأربعاء.

وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء تراجع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية، وفق سالومون الذي قال إنّ "عدد المرضى المصابين في المستشفيات بات أقل بـ513 مقارنة بحصيلة الثلاثاء بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات.

وواصل عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة تراجعه لليوم السابع على التوالي، إلا أن مدير الصحة العامة أكد أن وجود 6457 مريضا في العناية المركزة يبقى "رقما مرتفعا جدا".

وأعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، أنها تدرس إغلاق العديد من مفاعلاتها النووية مؤقتا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستحد لتراجع استهلاك الكهرباء بسبب الوباء. 

وبررت شركة "إي دي إف" الفرنسية الحكومية للطاقة هذه الخطوة اليوم الخميس بتراجع استهلاك الكهرباء بنسبة وصلت إلى 20% بسبب أزمة كورونا وما نجم عنها من تضاؤل في النشاط الاقتصادي.

وكانت فرنسا أغلقت في فبراير الماضي واحد من مفاعلي محطة فسنهايم بمنطقة الإلزاس، وهي المحطة التي تنطوي على مخاطر سلامة منذ عقود.

ومن المنتظر إغلاق المفاعل الثاني في نهاية يونيو المقبل.

يذكر أن محطة فسنهايم هي أقدم محطة نووية تعمل في فرنسا حتى الآن.



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وفاة بفيروس كورونا فرنسا زار حتى الآن انتشار الفيروس 753

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