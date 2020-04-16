فرنسا تسجل 753 وفاة جديدة بـ كورونا و 14590 إصابة

ويذكر أن ارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" في فرنسا إلى 17167 حالة منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، بينها 10643 في المستشفيات، وفق تعداد رسمي أعلنه مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون، الأربعاء.





وللمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء تراجع عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات الفرنسية، وفق سالومون الذي قال إنّ "عدد المرضى المصابين في المستشفيات بات أقل بـ513 مقارنة بحصيلة الثلاثاء بفضل خروج عدد كبير من المرضى من المستشفيات.





وواصل عدد الحالات الخطرة في العناية المركزة تراجعه لليوم السابع على التوالي، إلا أن مدير الصحة العامة أكد أن وجود 6457 مريضا في العناية المركزة يبقى "رقما مرتفعا جدا".