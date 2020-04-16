حسين الزناتي: الجالية المصرية فى اليابان بخير ولا توجد إصابات بفيروس كورونا

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قال الدكتور حسين الزناتي، الخبير التعليم باليابان، إن الجالية المصرية في طوكيوا في تواصل دائم منذ أنتشار فيروس كورونا، وكانت من أوائل الجاليات التي قامت بأعداد صحفة على موقع الفيش بوك لنشر آخر المستجدات حول فيروس كورونا في اليابان، لإيصال المعلومات والأخبار عن الفيروس للمصريين في ال يابان بعد الترجمة.



ولفت "الزناتي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه لا توجد أي إصابات بين أفراد الجالية المصرية في اليابان بفيروس كورونا، مضيفًا أن هناك برتوكول للتعاون بين اليابان ومصر حول العقار الياباني الجديد لعلاج فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.