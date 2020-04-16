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"بكل سهولة".. كيفية تسجيل الدخول إلى المكتبة الرقمية study.ekb.eg واختيار البحث العلمي

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:45 م
المكتبة الرقمية study.ekb.eg
المكتبة الرقمية study.ekb.eg
المكتبة الرقمية  study.ekb.eg.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تلقي الأبحاث العلمية من الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، والتي تضمن لهم الانتقال للعام التالي من الدراسة عقب إلغاء الامتحانات بشكلها التقليدي هذا العام.

طلاق المكتبة الرقمية  study.ekb.eg

وقالت الوزارة إنها استبدلت الاختبارات بمشروع بحثي يكتبه الطالب ويقوم باختياره من موضوعات المكتبة الرقمية  study.ekb.eg أو من المادة العلمية التي درسها بالكتاب المدرسي، حتى نصف مارس عندما تم تعليق الدراسة بعد انتشار فيروس كورونا.

أهمية المكتبة الرقمية  study.ekb.eg

وأطلقت التعليم منصة المكتبة الرقمية  study.ekb.eg لتوفر للطالب مكتبة كبيرة وضخمة تضم الكثير من الموضوعات والمعلومات التي تتيح للطالب التحرك خلالها بكل سهولة ويسر وانتقاء الموضوعات التي يريد، من خلال كتابة الكلمات البحثية المناسبة.

موضوعات المكتبة الرقمية  study.ekb.eg

وتضم المكتبة الرقمية  study.ekb.eg العديد من المناهج والئروحات والمواد المصورة، وكذلك الموضوعات التي ترتبط بكافة السنوات الدراسية والمراحل المختلفة سواء كانت إعدادية أو ابتدائية.

دخول الطالب على المكتبة الرقمية  study.ekb.eg

 يختار الطالب موضوعه المعين الذي يحب أن يكتب فيه البحث الخاص به ويقوم بكتابة الكلمات البحثية "المفتاحية" المناسبة داخل المكتبة الرقمية  study.ekb.eg أو البحث في كتب المدرسة أو المراجع كافة لتقديم بحث يدل على علم الطالب ودرايته.

انتقاء الموضوعات من المكتبة الرقمية  study.ekb.eg

وتسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور طارق شوقي إلى حماية أمن وسلامة كافة الطلاب من خلال منع الامتحانات واستبدالها بمشروع بحثي مطلقًا عدة منصات إلكترونية مثل أدمودو التي سيقوم الطالب بتقديم البحث عليها ومنصة المكتبة الرقمية  study.ekb.eg التي ينتقي خلالها الطالب موضوعاته المختلفة.
 
وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية، على تقديم كافة المساعدة والعون لأبنائنا الطلاب بمختلف المراحل نوضح لكم كيفية الدخول إلى منصة المكتبة الرقمية  study.ekb.eg وانتقاء الموضوعات المناسبة، في السطور التالية:

1- عن طريق محرك البحث نكتب المكتبة الرقمية  study.ekb.egوالدخول.

2- الدخول إلى المنصة بالضغط "هنا" مباشرة.

 3- من أعلى يمين الصفحة نختار "ذاكر الآن".

4- كتابة الكلمات المفتاحية المناسبة التي تتعلق بالموضوع في خانة البحث.

5- اختيار الموضوع المناسب.

الاختيار من المكتبة الرقمية study.ekb.eg وتقديم البحث

وتستمر وزارة التربية والتعليم في استقبال مشاريع البحث من قبل الطلاب عبر منصة أدمودو المسئولة عن تلقي الأبحاث أو من خلال التسليم باليد في المدرسة التابع لها كل طالب، بعد انتقاء الموضوع المناسب والبحث عبر المكتبة الرقمية  study.ekb.eg بشكل مناسب.

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الكلمات المفتاحية

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